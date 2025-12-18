Свят

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Ходът вероятно ще бъде силно противоречив, особено във Вашингтон

18 декември 2025
Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ
Източник: istock/Getty Images

С поред Белия дом, бордът на Центъра „Кенеди“ гласува да преименува едноименната сграда за сценични изкуства на името на президента Доналд Тръмп и той ще се казва Център „Тръмп-Кенеди“, предава Би Би Си.

Ще кръстят ли операта в Центъра „Кенеди“ на Мелания Тръмп?

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви в социалните медии, че гласуването на борда е единодушно и се дължи на „невероятната работа, която президентът Тръмп е свършил през последната година за спасяването на сградата“.

Ливит също така почете президента Джон Ф. Кенеди и каза, че „това ще бъде наистина страхотен екип за дълго време в бъдещето! Сградата несъмнено ще достигне нови нива на успех и величие“.

Космическият център "Кенеди" ще има зала на славата

Ходът вероятно ще бъде силно противоречив, особено във Вашингтон, където центърът е емблематична забележителност откакто е построен и кръстен на Кенеди.

Източник: BBC    
