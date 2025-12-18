Лукашенко: Руската ядрена ракета „Орешник“ е в Беларус

Б еларуският президент Александър Лукашенко заяви, че руската хиперзвукова ракета с възможност за ядрено въоръжение, известна като „Орешник“, е била разположена на територията на Беларус, предаде АФП.

Русия представи това оръжие миналата година, след като го използва за удар по украинския град Днипро, в рамките на ескалация на конфликта, който вече е близо до своята четвърта годишнина.

Путин обеща хиперзвукови ракети "Орешник" на Беларус

Москва вече беше разположила тактически ядрени оръжия в Беларус през 2023 година и заяви, че може да разположи и „Орешник“ там до края на 2025 година.

„Орешник е в Беларус от вчера. И вече е на бойно дежурство“, заяви Лукашенко в своята годишна реч.

Беларус, бивша съветска република, е ключов съюзник на Русия. Москва използва беларуската територия за започване на настъплението си срещу Украйна през февруари 2022 година.

Лукашенко: Ядрени оръжия ще има за всички

През август Минск съобщи, че ще отработва разполагането на ракети „Орешник“ по време на съвместните военни учения „Запад-2025“ (Zapad-2025), които ще се проведат в близост до източния фланг на границата на Европейския съюз и НАТО.