Задържаха марихуана за 1,3 млн. лева край Дунав мост

Арестуваният е криминално проявен и до момента е осъждан 16 пъти

18 декември 2025, 19:14
Задържаха марихуана за 1,3 млн. лева край Дунав мост
Източник: Агенция „Митници“

Н ад 82 кг марихуана на стойност над 1,3 млн. лева задържаха митнически служители в района на Дунав мост – Русе. 

Престъплението е установено снощи в района на мостовото съоръжение „Дунав мост“ при Русе, като извършителят около 23,30 часа е влязъл в Република България от Република Румъния.

Митническите служители на случен принцип са извършили първоначален оглед и проверка на превозното средство, след което то е било отклонено в специализираните помещения на ТД Митница Русе за щателна проверка на автомобила и товара.

Откриха над половин тон марихуана в камион на ГКПП – Илинден

Наркотикът с общо тегло 82,3 килограма е бил укрит в четири панела, част от система за климатизация и отопление, която 50-годишният И.С. - български гражданин, е пренасял с управляван от него товарен микробус. Марихуаната била изключително добре и професионално опакована в общо седемдесет и три пакета, разпределени в четири метални панела с размери: 120 см ширина, 204 см дължина и 8,5 см височина, с вложени в тях медни тръби. В резултат на добрата работа на служителите на ТД Митница-Русе наркотичните вещества са намерени и иззети.

След анализ на събраните доказателства Окръжна прокуратура-Русе е привлякла шофьора на автомобила в качеството на обвиняем. Предвидено наказание за това престъпление е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба в размер до 300 000 лева.

Извършителят е задържан за срок от 72 часа и утре Окръжна прокуратура-Русе ще внесе искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Арестуваният е криминално проявен и до момента е осъждан 16 пъти за различни престъпления.

Задържаха 90 кг хероин на митницата

Действията по разследването продължават под надзора на Окръжна прокуратура-Русе.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.

Източник: Агенция „Митници"    
марихуана митници Русе
