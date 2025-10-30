Хиляди без работа заради изкуствения интелект? Истината зад съкращенията в Amazon

Х одът на Amazon да съкрати хиляди корпоративни работни места подхрани дългогодишното безпокойство, че изкуственият интелект започва да замества работниците, пише BBC.

Технологичният гигант се присъедини към нарастващия списък от компании в САЩ, които посочват изкуствения интелект като причина за съкращенията.

Но някои поставят под въпрос дали изкуственият интелект е изцяло виновен - и изразиха скептицизъм, че скорошните нашумели съкращения са красноречив знак за ефекта на технологията върху заетостта.

Chegg, фирмата за онлайн образование, посочи „новите реалности“ на изкуствения интелект, когато обяви 45% съкращение на работната сила в понеделник. Когато Salesforce съкрати 4000 позиции за обслужване на клиенти миналия месец, главният изпълнителен директор заяви, че агентите с изкуствен интелект вършат работата.

Във вторник UPS заяви, че е съкратила 48 000 работни места от миналата година. Главният изпълнителен директор на куриерската компания преди това е свързвал съкращенията, отчасти с машинното обучение.

HOLY!

Amazon is eliminating 600,000 future US jobs.



In a net job destroyer.... The leaked plan states it will replace 600,000 US workers with robots to save 30¢ per item.



And the current automation push targets 75% of operations, to DESTROY 160,000 roles by 2027 - just 3 years… pic.twitter.com/BV5VD4NZaW — Amanda Goodall (@thejobchick) October 21, 2025

Но екстраполирането от забележките на ръководителите по време на съкращенията е „вероятно най-лошият начин“ за определяне на ефектите от изкуствения интелект върху работните места, каза Марта Гимбел, изпълнителен директор на Бюджетната лаборатория в Йейлския университет.

Според нея, динамиката, специфична за компанията, често е в играта.

„Има реална тенденция, тъй като всички са толкова притеснени от евентуалното въздействие на изкуствения интелект върху пазара на труда в бъдеще, да реагират прекалено бурно на съобщенията на отделни компании“, каза г-жа Гимбел.

Някои подгрупи от работната сила - например наскоро завършили висше образование и служители в центрове за данни - всъщност са особено уязвими към приемането на технологията.

Скорошно проучване на Федералния резервен банк на Сейнт Луис откри корелация между професиите с по-високо разпространение на изкуствен интелект и увеличаването на безработицата от 2022 г. насам.

Но Морган Франк, доцент в Университета в Питсбърг, е проучил риска от безработица по професии и е установил, че единствените работници, засегнати от стартирането на ChatGPT през ноември 2022 г., са били в сектора на офисната и административната поддръжка.

За тях вероятността да подадат молба за обезщетение за безработица скочи в началото на 2023 г., каза той - веднага след появата на чат бота, разработен от OpenAI.

Non obvious take: this is not AI job loss. This is the unwinding of the DEI-fueled Hiring Bonanza of the past decade.



Many jobs in that period were created under fragile pretenses / immutable traits. Ie, things other than talent.



But eventually the chickens come home to roost.… https://t.co/ByMJClU9B6 — Chamath Palihapitiya (@chamath) October 28, 2025

Но за компютърните и математическите професии „няма забележима промяна в тенденцията около стартирането на ChatGPT“, каза той.

„Както технологичните работници, така и административните работници - те са на по-труден пазар на труда, отколкото преди няколко години“, каза г-н Франк.

„Бих бил скептичен, че изкуственият интелект е причината за всичко това“, добави той.

„Типични модели“ на наемане и уволнение

Amazon и много от конкурентите му в технологичния сектор наемаха персонал с бързи темпове в годините преди пандемията от коронавирус и в ранните месеци на пандемията, когато Федералният резерв понижи лихвените проценти в САЩ почти до нула.

Наемането на персонал подготви тези фирми за евентуално съкращаване на работната сила, казват експерти - динамика, отделна от бума на генеративния изкуствен интелект през последните три години.

Федералният резерв също започна да повишава лихвените проценти по времето, когато ChapGPT беше стартиран.

No job is safe.



This isn’t just factory work ... even middle managers and office roles are getting automated.



🚨 Big warning for the workforce:

Amazon is cutting ~30,000 corporate jobs (≈10%) this week.



And that’s not all ... it plans to avoid hiring 600,000+ U.S. workers by… pic.twitter.com/lxySWdK5G5 — Abu (@abuchanlife) October 28, 2025

„Голяма част от този разговор се усеща много различно за хората, защото фразата „изкуствен интелект“ присъства в него. Но досега нищо, което съм виждал, не изглежда различно от типичните модели на компаниите, които наемат и уволняват, особено в този момент от икономическия цикъл“, каза г-жа Гимбел от Budget Lab.

Голям въпрос, добави тя, е какви ще бъдат моделите на наемане, когато икономиката се върне към период на солиден растеж.

В дългосрочен план, според г-жа Гимбел, прекъсването на цикличната загуба на работни места срещу загубата на работни места, предизвикана от изкуствен интелект, ще бъде от решаващо значение. Ако например американската икономика изпадне в рецесия, работните места в човешките ресурси и маркетинга биха били очакваните жертви.

Тези работни места обаче също са изложени на изкуствен интелект, което усложнява задачата да се определи дали съкращенията са резултат от макроикономически условия или от приемането на технологията - или и от двете.

Amazon начело

Amazon, която потвърди, че планира да съкрати приблизително 14 000 корпоративни работни места, заяви, че трябва да бъде „организирана по-ефективно“, за да се възползва от възможността, предоставена от изкуствения интелект.

Компанията се представя добре. През юли тя отчете тримесечни резултати, които надминаха очакванията на Уолстрийт по няколко показателя, включително 13% увеличение на продажбите на годишна база до 167,7 милиарда долара (125 милиарда британски лири).

Енрико Морети, професор по икономика в Калифорнийския университет в Бъркли, заяви, че най-големите технологични компании като Amazon са начело на съкращенията на работни места, свързани с изкуствения интелект, „отчасти защото те са едновременно производители и потребители на изкуствен интелект“.

Все пак той призна, че корекция след силното наемане на персонал по време на пандемията също може да е довела до последния кръг от съкращения в компанията.

Amazon вероятно е в състояние да автоматизира задачи по-бързо от повечето си конкуренти поради мащаба си, каза Лорънс Шмит, доцент по финанси в Училището по мениджмънт „Слоун“ към Масачузетския технологичен институт.

„Изобщо не е безумно да се мисли, че Amazon може да иска да се освободи от определени видове работни места или да се въздържи от наемането на допълнителни хора на определени видове позиции, ако те могат да бъдат бързо автоматизирани“, каза г-н Шмит.

„Независимо какво се случва с общия брой работни места“, добави той, „би трябвало да се очаква преразпределение.“