Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Р айонна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем мъж на 52 г., за това, че на 8 декември от болнично заведение в града, чрез използване на техническо средство – ключ, е отнел 143 000 лева, 580 000 швейцарски франка с левова равностойност 1 216 555 лева, и 940 000 евро с левова равностойност 1 916 713 лева, всичко на обща стойност 3 276 269 лева. Кражбата е в големи размери, предава "Фокус".

По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването - разпити на свидетели, огледи на местопроизшествие, иззети са видеозаписи, назначени са експертизи и др.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. След анализ на всички материали по делото предстои да се направи преценка за внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.