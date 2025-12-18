Протести в София и редица градове тази вечер

Два протеста в София тази вечер пред НС и Съдебната палата

Г раждани протестираха срещу управляващите в центъра на София. Демонстрацията, която е заявена в Столична община, е организирана от "Продължаваме Промяната - Демократична България" и е под надслов „Не храни прасето с твоите пари Vol. 3“.

Това е поредният протест, организиран от ПП-ДБ, като първите два бяха срещу предложения бюджет за следващата година, а последният беше с искане за оставката на правителството.

Протестиращите се събраха в пространството между сградите на президентството и БНБ. Имаше полицейско присъствие около цялата сграда на Народното събрание, както и пред Министерския съвет. Затворено беше движението по бул. "Цар Освободител".

Изградена беше сцена с видео стена пред фонтана на президентството, както и още една видео - пред Министерския съвет. Излъчват се кадри от миналите протести, както и от изказвания на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, председателя на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, депутата от "Има такъв народ" Тошко Йорданов, както и различни инфлуенсъри.

С лазер върху сградите на Народното събрание и на Министерския съвет е изписано: "За гласуване с машини", "Не храни прасето", "Сарафов вън", "Славчев вън".

С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу управляващите в центъра на София. Организаторите посочиха, че няма да има шествие. От сцената пя и председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

По време на протеста беше отправен призив към хората да станат доброволци на евентуалните предсрочни избори следващата година, за да се гарантира честността на вота.

Адвокат Велислав Величков, председател на "Правосъдие за всеки", от трибуната постави въпроса за нуждата от промяна на Изборния кодекс, за да има 100% машинно гласуване, както и за това да освободят постовете им Антон Славчев, председател на Комисията за противодействие на корупцията и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

До протеста се стигна, след като вчера парламентът прие на второ четене удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати с годишната инфлация към 31 декември 2025 г.

"Управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет", обяви лидерът на ПП Асен Василев и призова за протеста днес.

Граждани се събраха и пред Съдебната палата в София с искане за независимо правосъдие. На фасадата на Съдебната палата има светлинно шоу с лазер с надписи "Сарафов вън", "Кочина", както и изображения на метла, прасе и червен картон. Организатор на демонстрацията е инициативата "Правосъдие за всеки" и е под надслов "СарафоFF! Последен валс". Протестът е заявен в Столичната община.

Протестът пред Съдебната палата за независимо правосъдие по-късно се сля с протеста срещу управляващите.

Източник: БТА

Протестиращи на площад "Съединение" в Пловдив настояват за оставката на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов, отпадане на охраната на народните представители и честни избори. Протестът е под надслов "Не храни прасето с твоите пари!" и е организиран от представители на местните структури на политическите формации "Продължаваме Промяната", "Да, България" и "Демократи за силна България". Към момента няма затворени пътни артерии в града.

На протеста присъстваше група хора, която скандираше "Не на еврото" и носеше плакати с послания срещу валутата. Останалата част от протестиращите определи тези хора като провокатори и се насочи срещу тях с викове: "Тук не е Москва!" и с призиви да напуснат протеста.

Източник: БТА

Граждани на Стара Загора се събраха на протест пред сградата на Областната управа. Демонстрацията е организирана от местната структура на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

Протестиращите искат машинно гласуване, сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов и освобождаване от поста на временния главен прокурор Борислав Сарафов.

Източник: БТА

Протест с искане за честни избори, машинен вот и промяна в Изборния кодекс се провежда в Плевен. Демонстрацията е заявена в общинската администрация от областното ръководство на партия "Демократи за силна България" (ДСБ).

Протестът преминава под мотото "#НеХраниПрасетоСТвоитеПари" и е пред сградата на Общината.

Пред журналисти областният председател на ДСБ Ралица Таслакова каза, че основният мотив за недоволството в Плевен и в цялата страна е четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента.

Източник: БТА

Граждани в Добрич се събраха на площад “Демокрация” на протест. Демонстрацията е организирана от местната структура на "Продължаваме промяната - Демократична България". Сред заявените искания са промяна в Изборния кодекс и въвеждане на 100-процентово машинно гласуване, както и за оставка на изпълняващия функциите главен прокурор.

Сред плакатите, които държат протестиращите, е “Няма да спираме, докато не ги раираме”.

Протестът преминава под засилено полицейско присъствие.

Източник: БТА

Протест се провежда в Русе "за намаляване на влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски върху институциите" и с искания за въвеждане на изцяло машинно гласуване на предстоящите избори и реформи в правосъдието.

Събитието пред сградата на Съдебната палата беше популяризирано предимно в социалните мрежи, но от общинската администрация съобщиха пред БТА, че има и подадено уведомление от гражданин. На мястото има и засилено полицейско присъствие.

Протестиращите настояват и за смяна на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Те издигнаха плакати с надписи "Правосъдието е в кома", "Държавата е наша, а не тяхна", "Да спрем разграбването на държавата", "Отпор срещу диктатурата" и др.

Източник: БТА

Граждани се събраха на протест срещу еврото пред сградата на Община Шумен. Протестът е организиран в социалните мрежи.

Присъстващите скандираха "Не на еврото", след което от токнолони бе пуснат химнът на Република България и песен за капитан Петко воевода и други патриотични песни. Протестиращите носят плакати с надпис: "Не храни прасето с твоите пари" и "Искаме си лева".

Източник: БТА

С протестно шествие през центъра граждани на Варна поискаха тази вечер оставката на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов и въвеждането на изцяло машинно гласуване. Основен организатор на протеста бе "Да, България". Основните говорители бяха общинският съветник Михаил Луков и Антон Тончев, член на Националния съвет на партията.

Участниците в шествието скандираха "Мафията вън", "Мутри, вън".

Източник: БТА

Граждани на Търговище се събраха на протест в центъра на града. Така те изразиха своята подкрепа към провежданите в страната протести срещу управляващите.

Заявка за демонстрацията не е предварително заявена в администрацията на Община Търговище. Организацията се случи чрез публикации в социалните мрежи.

Демонстрацията премина спокойно и без напрежение.