Самолет се разби на летище в САЩ, има загинали

М алък самолет се разби днес на регионално летище в щата Северна Каролина, използвано от отбори от американските автомобилни серии НАСКАР и компании от списъка "Форчън 500" (Fortune 500), като избухна голям пожар и се съобщава за няколко загинали, предаде "Асошиейтед прес", позовавайки се на властите.

"Мога да потвърдя, че има жертви", заяви шерифът на окръг Айърдел Дарън Кембъл, макар че отказа да посочи колко са те.

Самолетът "Чесна Си-550" се е разбил при опит за кацане на регионалното летище Стейтсвил, на около 72 километра северно от град Шарлът, най-големия град в щата Северна Каролина, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА).

Националния борд за транспортна безопасност и ФАА провеждат разследване по случая.

Метеоролози съобщават, че по време на катастрофата на мястото е имало облаци и слаби превалявания.

Самолетът е излетял от летището малко след 10:00 ч. тази сутрин местно време (17:00 ч. българско), но след това се е върнал и се е опитал да кацне.

Самолетът е трябвало да лети по-късно от Сарасота, щата Флорида, до международното летище Трежър Кей на Бахамите, преди да се върне във Форт Лодърдейл, щата Флорида, и след това отново в Стейтсвил до вечерта, сочат данни от летателния план.