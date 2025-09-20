Можем ли да доверим паролите си на браузъра

Т ова е въпрос, пред който са изправени много от нас: позволявате ли на интернет браузъра си да запомни паролите ви или използвате специален мениджър на пароли? Въпреки че удобството на вградения инструмент на браузъра е изкушаващо, експертите по киберсигурност са категорични, че това може да е рисковано.

Браузъри като Chrome, Safari, Edge и Firefox включват вградени мениджъри на пароли, но много експерти по сигурността (включително в скорошни коментари на MakeUseOf) твърдят, че те не са достатъчно добри. Специализираните мениджъри на пароли, според аргумента, предлагат по-силна защита, по-добри функции и повече спокойствие.

За средностатистическия потребител привлекателността на мениджъра на пароли в браузър е ясна. Той е безплатен, не изисква отделна инсталация и автоматично попълва данните ви за вход с един клик. За базово сърфиране на лично устройство, изглежда идеалното решение.

Това удобство обаче идва със значителна цена за сигурност. Мениджърите на пароли за браузър са фундаментално обвързани със сигурността на самия браузър. Ако злонамерена програма или специфична за браузъра уязвимост успее да го компрометира, всички ваши запазени пароли са изложени на риск. Браузърът е уязвима точка, която, след като бъде нарушена, може да изложи на риск целия ви дигитален живот.

Освен това, повечето мениджъри на браузъри нямат стабилната архитектура за сигурност на своите специализирани аналози. Те обикновено не предлагат модел за криптиране с т.нар. нулево знание, което означава, че компанията, която стои зад браузъра, на теория би могла да получи достъп до вашите данни. Техните ключове за криптиране често се съхраняват на предвидимо място във вашето устройство, което ги прави лесна мишена за зловреден софтуер, предназначен да краде идентификационни данни.

Други критики включват начина, по който браузърите обработват споделянето на устройства: ако някой има достъп до вашето отключено устройство или до вашия профил в браузъра, той може да получи достъп до всички запазени идентификационни данни по-лесно, отколкото в мениджърите на пароли, които изискват отключване на хранилището или имат по-детайлни контроли за достъп. Тъй като браузърите жонглират с много роли, съхранението на пароли е само една от многото сложни функции, оставяйки по-големи възможности за атака.

Специализиран мениджър на пароли е специално създадено хранилище за вашите цифрови данни за сигурност. Основното предимство е високото ниво на криптиране. Тези услуги използват най-съвременно криптиране от край до край (често AES-256) и политика за нулево разкриване, което гарантира, че само вие, с вашата главна парола, можете да получите достъп до данните си. Дори ако сървърите на компанията бъдат хакнати, откраднатите данни биха били нечетлив низ от знаци.

Много от тях предлагат междуплатформена поддръжка (мобилни устройства, настолни компютри, разширения за браузър, приложения), така че всички ваши данни за вход, в уебсайтове и приложения, се съхраняват сигурно на едно място. Те често предлагат известия, ако данните ви са обект на пробиви, сигурно споделяне на пароли, наложена сложност на паролите и по-добра обработка на възстановяването и архивирането.

Достатъчно добър ли е мениджърът на пароли, внедрен в браузър?

На практика, да – ако сте внимателни. За много хора мениджърите на пароли на браузъри са по-добри от нищо. Те предлагат удобство, интеграция, автоматично попълване и синхронизиране на всички ваши устройства (ако са свързани с вашия акаунт). За акаунти с ниска чувствителност: форуми, бюлетини или услуги, където изтичането на парола би било незначително, те може да са достатъчни.

Tom’s Guide отбелязва, че за много потребители мениджърите на пароли на браузъра „работят добре, ако се използват с добри практики“, като силна главна парола, активиране на двуфакторно удостоверяване, поддържане на браузъра актуален и внимавайте с разширенията и споделянето на устройства.

Ако цените простотата и вече използвате един браузър на всичките си устройства, използването на вградения мениджър на пароли с внимание е разумно. Но ако ви е важна по-високо ниво сигурност, по-добър контрол върху данните ви, междуплатформена съгласуваност (включително мобилни приложения), богатство от функции (предупреждения, сигурно споделяне, инструменти за одит), тогава специализиран мениджър на пароли е по-добрият избор.

