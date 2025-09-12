Apple AirPods Pro 3 ще превеждат чужди езици

Apple представи новите AirPods Pro 3 като значителна еволюция в линията си безжични слушалки. Тя се фокусира върху нещо повече от качеството на звука.

Въпреки че предлагат ново пространствено слушане с многопортова акустична архитектура и адаптивен еквалайзер от следващо поколение и се изтъкват подобреното активно шумопотискане (ANC), което е до четири пъти по-ефективно от оригиналния модел, най-иновативната функция е може би тяхната възможност за превод на живо.

AirPods Pro 3 се стремят да бъдат нещо повече от просто устройство за слушане. Те искат да бъдат универсален инструмент за комуникация. Функцията за превод на живо позволява комуникация на избрани езици. Тя работи, като използва анализ на говора и Apple Intelligence, позволявайки на потребителя да говори естествено и думите му да бъдат преведени в реално време за човека, с когото разговаря.

При пускането си на пазара системата поддържа английски, френски, немски, португалски и испански език, като се очаква скоро да последват и италиански, японски, корейски и китайски. На практика, когато двама души разговарят, този, който носи AirPods, чува превода директно в ушите си.

Източник: Apple

Ако само единият човек има AirPods Pro 3, iPhone може да покаже текст на превода на екрана си, което позволява обмен на информация, без да се разчита на допълнителни приложения за превод. Подобреното шумопотискане на Apple играе важна поддържаща роля, филтрирайки фоновите звуци, така че системата да може да се фокусира върху речта и да предоставя по-ясни резултати.

Има и ограничения. Самата Apple е обозначила функцията като в бета версия, което означава, че може да има забавяния в работата, случайни погрешни тълкувания или проблеми с регионалните диалекти. Тя не е предназначена да замести професионалния превод и нейната полезност вероятно ще зависи от контекста. Въпреки това, за пътуващи, студенти или професионалисти, работещи на различни езици, услугата ще е от полза за обикновени разговори в ежедневието.

Това не е единствената новост за AirPods Pro 3. Apple е преработила дизайна им, за да подобри както комфорта, така и стабилността, за да могат слушалките да останат на място дори по време на интензивна дейност. Накрайниците за уши вече се предлагат в по-широка гама от размери.

Шумопотискането също е драстично подобрено. Apple казва, че новата акустична система блокира до два пъти повече шум от предишното поколение, докато режимът „Прозрачност“ звучи по-естествено от всякога, позволявайки на потребителите да водят разговори или да са наясно със заобикалящата ги среда. Самият звук е по-плътен, благодарение на адаптивен еквалайзер и преработени акустични портове, които балансират тона по-ефективно.

Животът на батерията, често болезнен проблем за слушалките-капсули, е друга област на подобрение. AirPods Pro 3 вече могат да издържат до осем часа с едно зареждане с активирано шумопотискане и до десет часа в режим „Прозрачност“. Издръжливостта също е подобрена с IP57 степен на устойчивост на вода и пот, което ги прави по-практични за тренировки или употреба на открито.

И в знак на по-широката здравна стратегия на Apple, слушалките вече включват вграден сензор за пулс. В комбинация с изкуствен интелект на устройството, сензорът може да проследява десетки тренировки и да допринася за новата функция „Workout Buddy“, предназначена да предоставя персонализирана информация за тренировките.

AirPods Pro 3 ще предложат и функцията Hearing Protection за потребителите в Европа. Чрез нея слушалките могат да предпазват ушите при излагане на среда със силни шумове. Има и режим Hearing Aid за да помагат на хората с увреден слух да чуват говора на останалите по-ясно.

AirPods Pro 3 представляват повече от усъвършенстване на линията слушалки на Apple. Те показват как личните аудио устройства се развиват в интелигентни спътници – инструменти, които правят повече от това да стриймват музика, но активно подпомагат комуникацията и благополучието. Преводът на живо може все още да не е безупречен, но е стъпка към това да направим разговорите си безгранични. В ежедневни ситуации това само по себе си може да се окаже много полезно.

