Технологии

Apple AirPods Pro 3 ще превеждат чужди езици

Слушалките ще помагат и за грижите за здравето

Мартин Дешев Мартин Дешев

12 септември 2025, 06:14
Apple AirPods Pro 3 ще превеждат чужди езици
Източник: Apple

Apple представи новите AirPods Pro 3 като значителна еволюция в линията си безжични слушалки. Тя се фокусира върху нещо повече от качеството на звука.

Въпреки че предлагат ново пространствено слушане с многопортова акустична архитектура и адаптивен еквалайзер от следващо поколение и се изтъкват подобреното активно шумопотискане (ANC), което е до четири пъти по-ефективно от оригиналния модел, най-иновативната функция е може би тяхната възможност за превод на живо. 

AirPods Pro 3 се стремят да бъдат нещо повече от просто устройство за слушане. Те искат да бъдат универсален инструмент за комуникация. Функцията за превод на живо позволява комуникация на избрани езици. Тя работи, като използва анализ на говора и Apple Intelligence, позволявайки на потребителя да говори естествено и думите му да бъдат преведени в реално време за човека, с когото разговаря. 

При пускането си на пазара системата поддържа английски, френски, немски, португалски и испански език, като се очаква скоро да последват и италиански, японски, корейски и китайски. На практика, когато двама души разговарят, този, който носи AirPods, чува превода директно в ушите си.

Източник: Apple

Ако само единият човек има AirPods Pro 3, iPhone може да покаже текст на превода на екрана си, което позволява обмен на информация, без да се разчита на допълнителни приложения за превод. Подобреното шумопотискане на Apple играе важна поддържаща роля, филтрирайки фоновите звуци, така че системата да може да се фокусира върху речта и да предоставя по-ясни резултати.

Има и ограничения. Самата Apple е обозначила функцията като в бета версия, което означава, че може да има забавяния в работата, случайни погрешни тълкувания или проблеми с регионалните диалекти. Тя не е предназначена да замести професионалния превод и нейната полезност вероятно ще зависи от контекста. Въпреки това, за пътуващи, студенти или професионалисти, работещи на различни езици, услугата ще е от полза за обикновени разговори в ежедневието.

Android получава нови функции за по-лесно писане

Това не е единствената новост за AirPods Pro 3. Apple е преработила дизайна им, за да подобри както комфорта, така и стабилността, за да могат слушалките да останат на място дори по време на интензивна дейност. Накрайниците за уши вече се предлагат в по-широка гама от размери.

Шумопотискането също е драстично подобрено. Apple казва, че новата акустична система блокира до два пъти повече шум от предишното поколение, докато режимът „Прозрачност“ звучи по-естествено от всякога, позволявайки на потребителите да водят разговори или да са наясно със заобикалящата ги среда. Самият звук е по-плътен, благодарение на адаптивен еквалайзер и преработени акустични портове, които балансират тона по-ефективно.

Животът на батерията, често болезнен проблем за слушалките-капсули, е друга област на подобрение. AirPods Pro 3 вече могат да издържат до осем часа с едно зареждане с активирано шумопотискане и до десет часа в режим „Прозрачност“. Издръжливостта също е подобрена с IP57 степен на устойчивост на вода и пот, което ги прави по-практични за тренировки или употреба на открито.

И в знак на по-широката здравна стратегия на Apple, слушалките вече включват вграден сензор за пулс. В комбинация с изкуствен интелект на устройството, сензорът може да проследява десетки тренировки и да допринася за новата функция „Workout Buddy“, предназначена да предоставя персонализирана информация за тренировките.

Автомобилите стават новия бизнес на ИТ гигантите

AirPods Pro 3 ще предложат и функцията Hearing Protection за потребителите в Европа. Чрез нея слушалките могат да предпазват ушите при излагане на среда със силни шумове. Има и режим Hearing Aid за да помагат на хората с увреден слух да чуват говора на останалите по-ясно. 

Apple показа четири нови модела на iPhone 17 за всички

AirPods Pro 3 представляват повече от усъвършенстване на линията слушалки на Apple. Те показват как личните аудио устройства се развиват в интелигентни спътници – инструменти, които правят повече от това да стриймват музика, но активно подпомагат комуникацията и благополучието. Преводът на живо може все още да не е безупречен, но е стъпка към това да направим разговорите си безгранични. В ежедневни ситуации това само по себе си може да се окаже много полезно. 

Microsoft иска да промени как сърфираме в интернет

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Apple слушалки изкуствен интелект технологии софтуер хардуер мобилни технологии
Последвайте ни
Признаха Болсонаро за виновен в заговор за преврат

Признаха Болсонаро за виновен в заговор за преврат

ФБР дава 100 000 долара за информация за убиеца на Чарли Кърк

ФБР дава 100 000 долара за информация за убиеца на Чарли Кърк

Русия заплаши Полша с последствия ако не отвори границата си с Беларус

Русия заплаши Полша с последствия ако не отвори границата си с Беларус

Новак Джокович окончателно напуска Сърбия

Новак Джокович окончателно напуска Сърбия

КНСБ: Средната заплата у нас ще стигне 3200 евро

КНСБ: Средната заплата у нас ще стигне 3200 евро

pariteni.bg
Новото Audi няма да се казва ТТ, ще предлага фалшива смяна на предавки и фалшив звук от ДВГ

Новото Audi няма да се казва ТТ, ще предлага фалшива смяна на предавки и фалшив звук от ДВГ

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 4 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 4 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 4 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж и жена на годишнина: – Скъпа, как издържа 20 години с мен? – Имам добро здраве и слаба памет.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изненадващ обрат доведе до шест номинации в “Игри на волята”

Изненадващ обрат доведе до шест номинации в “Игри на волята”

Свят Преди 6 часа

За спасение ще се борят по трима представители на Завоевателите и Феномените

Мечка се разходи в Доспат, заснеха я

Мечка се разходи в Доспат, заснеха я

България Преди 7 часа

Предполага се, че става въпрос за преминаваща през района мечка

Администрацията на президента остава без НСО

Администрацията на президента остава без НСО

България Преди 10 часа

По предложение на "ДПС-Ново начало", вътрешната комисия прие на първо четене промени в закона за НСО

Крайнодесен германски депутат, купен от Китай?

Крайнодесен германски депутат, купен от Китай?

Свят Преди 11 часа

Прокуратурата в Дрезден заяви, че и двата офиса на Кра в Бундестага в Берлин са били претърсени

Латвия затваря небето си край Русия и Беларус

Латвия затваря небето си край Русия и Беларус

Свят Преди 12 часа

Заповедта за затваряне ще важи до 18 септември

Руски дронове над Полша: Как НАТО се пази от нападения?

Руски дронове над Полша: Как НАТО се пази от нападения?

Свят Преди 12 часа

Шест държави от НАТО граничат с Русия

Пощенска банка и JA Bulgaria обновиха учебник по лични финанси с помощта на млади хора и експерти

Пощенска банка и JA Bulgaria обновиха учебник по лични финанси с помощта на млади хора и експерти

Пари Преди 13 часа

Дългосрочното партньорство има за цел повишаване на финансовата грамотност на младежите

Шон Уайт и Нина Добрев се разделиха след пет години връзка

Шон Уайт и Нина Добрев се разделиха след пет години връзка

Любопитно Преди 13 часа

Уайт предложи брак на Добрев през октомври 2024 г. по време на изненадваща вечеря в Ню Йорк

<p>Диетата &bdquo;Синя зона&ldquo; може да ви помогне да доживеете до 100 години</p>

Тайната на столетниците от Коста Рика: Диета "Синя зона", която удължава живота

Любопитно Преди 13 часа

Тайната им е в храната: ястия, предавани от поколение на поколение, приготвени от пълнозърнести и натурални съставки

ЕЦБ прогнозира инфлация от 2,1 на сто в еврозоната за 2025 г.

ЕЦБ прогнозира инфлация от 2,1 на сто в еврозоната за 2025 г.

Свят Преди 13 часа

Банката обяви прогноза от 1,7 на сто за догодина

Ахмед Доган стартира нов политически проект

Ахмед Доган стартира нов политически проект

България Преди 13 часа

Политическата партия ще се казва "Алианс за права и свободи-АПС"

MustArt Short Film & Music Fest се завръща в София на 17 и 18 септември в парк „Хиподрума”

MustArt Short Film & Music Fest се завръща в София на 17 и 18 септември в парк „Хиподрума”

Любопитно Преди 14 часа

Фестивалът за млади творци в областта на късометражното кино и авторската музика е с вход свободен

Трагедията с фуникуляра в Лисабон: Мъж загина, след като размени мястото си с това на съпругата си

Трагедията с фуникуляра в Лисабон: Мъж загина, след като размени мястото си с това на съпругата си

Свят Преди 14 часа

„Той е едно от най-милите човешки същества на света“, каза Хинд Игернан за съпруга си Азиз Бенхареф

Маргарет Тачър

Маргарет Тачър предупреди за Путин още преди 25 години

Свят Преди 14 часа

Видео с речта на бившият британски премиер отново стана вирусно в социалните мрежи

<p>Призоваха Мъск да премахне видеото с убийството на Кърк</p>

Републиканци призовават Мъск да премахне видеото с убийството на Кърк

Свят Преди 14 часа

Видеа със стрелбата по Чарли Кърк са споделени стотици пъти в социалните мрежи

Карлос Алкарас и Брукс Нейдър

„Слуховете са верни“: Карлос Алкарас е във връзка с бившата на гръцки принц

Любопитно Преди 14 часа

Сестрата на модела разсея всички съмнения и потвърди връзката

Всичко от днес

От мрежата

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg
1

Кашалоти спретнаха спектакъл край брега на Калифорния

sinoptik.bg
1

Бизон избяга от парк в Сърбия, хванаха го

sinoptik.bg

Известни личности с аутизъм, които променят света

Edna.bg

Първи коментар на принц Хари след срещата с крал Чарлз

Edna.bg

Гръм от Португалия: Юрген Клоп поема най-титулувания отбор в страната?

Gong.bg

Официално: Локомотив София се подсили с бивш национал

Gong.bg

Политическо насилие и убийства в САЩ през 21-ви век

Nova.bg

Звездата на женския тенис: Арина Сабаленка - от кортовете в Минск, през личните трагедии до световен №1

Nova.bg