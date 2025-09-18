Meta показа умни очила с дисплей и модел за спорт

Meta представи ново поколение умни очила, разширявайки партньорството си с Luxottica, за да представи три отделни устройства, задвижвани от изкуствен интелект: Ray-Ban Meta (Gen 2), Oakley Meta Vanguard и Meta Ray-Ban Display AI Glasses. Въпреки че и трите са проектирани да интегрират използването на AI в ежедневието, всяко от тях е пригодено за специфичен тип потребител: от ежедневен стил до високопроизводителни спортове и усъвършенствано взаимодействие с изкуствен интелект.

Meta Ray-Ban Display + Neural Band са най-смелите от триото. Това са очила Ray-Ban с пълноцветен дисплей с висока резолюция, който се появява „когато го искате – и изчезва, когато не го искате“. Дисплеят е в страни, за да не блокира основното зрително поле на потребителя.

Заедно с него се предлага и Meta Neural Band - гривна, която усеща фини мускулни сигнали (като движения на пръстите или китката) и ги преобразува в команди. Можете да щипете, плъзгате или правите жестове, без да докосвате очилата или да вадите телефона си.

Чрез тях могат да се вършат различни задачи като изпращане на съобщения, визуализация на медийно съдържание, виждане на упътвания за пешеходци, превод на живо или субтитри или визуално взаимодействие с Meta AI – всичко това със свободни ръце. Животът на батерията на очилата е около шест часа с дисплей + аудио + изкуствен интелект. Зареждащият калъф осигурява до тридесет часа общо зареждане. Neural Band има около 18 часа употреба. Цената ще е около 799 щатски долара, включително гривната. Продажбите ще са ограничени в САЩ за начало, а в началото на 2026 г. се очакват и в други страни.

Ray-Ban Meta (Gen 2) е еволюция на съществуващите очила с камера и изкуствен интелект на Meta. Ключовите подобрения са приблизително двойно по-дълъг живот на батерията в сравнение с Gen 1 (до осем часа типична употреба), по-бързо презареждане (50% за ~20 минути). Има и нов калъф за зареждане, добавящ 48 допълнителни часа резерв за зареждане в движение.

Заснемането на видео е с по-високо качество: 3K Ultra HD, с ултраширок HDR и до 60 кадъра в секунда. Поддръжката за превод на живо е разширена (немски и португалски са сред новите езици), а стиловете/рамките са актуализирани с още варианти. Моделът е по-изискан, по-функционален и по-подходящ за употреба от предшественика си. Цената им е 379 долара.

Източник: Meta

Oakley Meta Vanguard са създадени за спортни постижения. Тези очила наблягат на здравината и спортния си дизайн, като имат водо- и прахоустойчивост IP67, усъвършенствани лещи Oakley PRIZM за справяне със слънце/вятър/прах, високоговорители, по-силни от предишните модели, подобрени микрофони за намаляване на шума от вятъра и дизайн проектиран да останат на място дори при носене на каска или шапка.

Камерата е 12 MP със 122-градусов широк ъгъл и има режими на заснемане като забавен каданс и хиперлапс. Животът на батерията е приличен: до девет часа общо ползване; възпроизвеждането на музика е малко по-малко (~6 часа); а калъфът за зареждане добавя още 36 часа. Има интеграции с фитнес приложения (Garmin, Strava) и функции като автоматично заснемане, задействано при достигане на дистанция, темпо или надморска височина, плюс наслагване на показатели във видеоклипове и снимки.

Ако искате нещо по-модерно или дискретно, но с моменти на допълнена информация, Ray-Ban Display + Neural Band ще ви харесат – особено за потребители, които искат информация, която можете да видите бързо (съобщения, преводи, навигация), без постоянно да се взират в дисплей. За хората, които вече харесват Gen 1 Ray-Ban Meta или подобни „умни очила с камера“ (заснемане на моменти, ежедневни функции с изкуствен интелект), Gen 2 предлага значителни подобрения – по-добър живот на батерията, подобрено видео, повече опции за превод, повече стилове.

За спортисти, хора, които обичат да са на открито, или всеки, който иска технологии, които се справят с потта, времето, движението и заснемането, докато са активни – Oakley Vanguard е очевидно насочен към тях. Ако карате колело, бягате, карате ски или извършвате интензивно движение, неговият размер, издръжливост, технология на лещите и функциите за автоматично заснемане са основни плюсове. Цената им ще е 499 долара, като излизат в продажба в около 20 държави, включително в европейски, на 21 октомври т.г.

