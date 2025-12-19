Свят

Подиграха се с Путин в национален ефир: Цирк

19 декември 2025, 16:16
Подиграха се с Путин в национален ефир: Цирк
Източник: EPA/БГНЕС

С аркастични съобщения се появиха за кратко на големия екран в залата, където руският президент Владимир Путин проведе днес своята голяма годишна пресконференция, предаде "Ройтерс".

Медийното събитие е съчетано с телевизионното предаване „Пряка линия“, по време на което руските граждани могат да изразяват своите проблеми, да изискват решения от държавния глава и да му задават най-различни въпроси.

Путин прави равносметка за годината, отговаря на въпроси на обикновени граждани

„Не е пряка линия, а цирк”, гласеше един от коментарите.

Друго съобщение, използващо собственото и бащиното име на Путин, гласеше: „Владимир Владимирович, вече е петък, можем ли да вадим пиенето?”

Появилите се неочаквано коментари се появиха на екрани, показващи входящи текстови съобщения, предназначени за Путин, по време на годишното събитие, по време на което обикновените руснаци биват насърчавани да изпращат въпроси.

Кремъл не коментира веднага появата им на тази внимателно планирана и режисирана пресконференция, гледана от милиони руснаци. Путин също не ги коментира.

За пети път президентът на Русия ще отговаря в пряк телевизионен и радиоефир на въпроси на руски граждани и чужденци

В едно съобщение, което се отнасяше до състоянието на руската икономика, се питаше защо обикновените руснаци са по-зле от хората в Папуа-Нова Гвинея.

В друг коментар, отнасящ се до управляващата партия на Путин „Единна Русия“, се казваше: „Гледайки живота в страната, е странно, че (тя) печели мнозинство на изборите! Може би изборите са фикция?“

Източник: БТА, Елена Инджева    
Владимир Путин Руска икономика Кремъл
