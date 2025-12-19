България

Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София

19 декември 2025, 16:26
Увеличиха присъдата за убийството на Митко от Цалапица

Увеличиха присъдата за убийството на Митко от Цалапица
МВР въвежда мерки за безопасно движение по пътищата по празниците

МВР въвежда мерки за безопасно движение по пътищата по празниците
Григор Димитров се раздели с треньора си Дани Валверду

Григор Димитров се раздели с треньора си Дани Валверду

"Аз бях опитна мишка": Лекар без специализация оперирал пациенти у нас – институциите не реагирали три години
До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София

До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София
Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ
Случаят

Случаят "Епстийн": Демократите публикуваха нови снимки от имението на сексуалния престъпник

"Изключително замърсен" въздух в София и Пловдив

С толична община въвежда Зелен билет за пътуване в градския транспорт. 

За първи път през този сезон със Зелен билет ще се пътува в събота, неделя и в понеделник (20, 21 и 22 декември. В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото в София ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата. 

Мярката се въвежда  във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за образуване на мъгли и потенциал за задържане на замърсители (ФПЧ) в ниските атмосферни слоеве през уикенда. 

"Изключително замърсен" въздух в София и Пловдив

"Даваме възможност на хората да се информират навреме и да планират пътуванията си. Призовавам гражданите да подпомогнат усилията ни и да оставят автомобилите си вкъщи през идните дни, да използват градския транспорт за придвижване, за да се намалят емисиите в града и да се подобри качеството на въздуха, който всички дишаме”, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

Зеленият билет е на стойност 1 лев, важи за цял ден и може да се закупи с банкова карта в превозното средство, от водачите в превозните средства, онлайн през уебпортала на ЦГМ или от касите на ЦГМ и Метрополитен.

Зеленият билет ще важи и за нощния градски транспорт. 

От Столична община припомнят, че от 1 декември е в сила нискоемизионната зона в града.

До момента Столичният инспекторат е изпратил 976 покани за получаване на актове до нарушители, като са връчени 41 актове, от които 38 за "Малък ринг" и 3 за "Голям ринг".

От 1 януари 2026 г. предстои за втора поредна година да влезе в сила забрана за отопление на твърдо гориво за 9 столични района - "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица". От 2029 г. мярката ще важи за цялата територия на Столична община.

В момента се набират предварителни заявления по нова програма за подмяна на отоплителните уреди (ПОС 2021-2027), като до момента са получени над 4 500 заявления. В резултат на изпълнението на този проект се очаква да бъдат спестени допълнително 220,8 т/год. емисии на ФПЧ.

Освен Зелен билет в София ще бъдат предприети мерки по допълнително миене и метене на уличните платна.

Препоръчва се да се ограничи престоят на деца в детски градини и училища на открито. 

Източник: БГНЕС    
Зелен билет Градски транспорт Замърсяване на въздуха Столична община Безплатно паркиране Качество на въздуха Екологични мерки Нискоемисионна зона Отопление на твърдо гориво ФПЧ
Последвайте ни
Увеличиха присъдата за убийството на Митко от Цалапица

Увеличиха присъдата за убийството на Митко от Цалапица

Принц Хари и Меган Маркъл продават вечеря с тях за 100 000 долара

Принц Хари и Меган Маркъл продават вечеря с тях за 100 000 долара

Ужас в София, мъж споделял порно с деца

Ужас в София, мъж споделял порно с деца

Подиграха се с Путин в национален ефир: Цирк

Подиграха се с Путин в национален ефир: Цирк

Българите масово купуват злато: Продажбите скочиха със 70%

Българите масово купуват злато: Продажбите скочиха със 70%

pariteni.bg
Най-екстремното возило на Mercedes става още по-атрактивно

Най-екстремното возило на Mercedes става още по-атрактивно

carmarket.bg
Протести в София и редица градове тази вечер
Ексклузивно

Протести в София и редица градове тази вечер

Преди 22 часа
Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив
Ексклузивно

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Преди 21 часа
Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ
Ексклузивно

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Преди 20 часа
Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа
Ексклузивно

Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Преди 23 часа

Виц на деня

Съпругът ми замина в командировка. Сега цялата мъжка работа се стовари върху мен. Лежа на дивана, гледам филми, пия вино. Тежко е, но няма как,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Поклонението пред Боян Радев ще е в понеделник</p>

Поклонението пред Боян Радев на Националния стадион в понеделник

България Преди 50 минути

Легендарният спортист, колекционер и дарител, си отиде от този свят вчера на 83-годишна възраст

Путин: Европа да се обедини към Русия или да изчезне

Путин: Европа да се обедини към Русия или да изчезне

Свят Преди 1 час

<p>Зловещите последни думи на Роб Райнър за сина му Ник</p>

Зловещите последни думи на Роб Райнър за сина му Ник

Любопитно Преди 1 час

В сряда Службата на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис обяви, че смъртта на Роб и Мишел Райнър е причинена от „множество наранявания с остър предмет“. Синът им Ник беше арестуван за двойното убийство

Джесика Алба

Джесика Алба показа снимки с новото си гадже - звездата на Marvel Дани Рамирес

Любопитно Преди 2 часа

Джесика Алба, 44, показа новото си гадже, актьора от Marvel Дани Рамирес, 33, в Маями- двойката бе забелязана на концерт и плаж, след раздялата на Джесика с Кеш Уорън, феновете поздравиха звездата за новата ѝ връзка

Внимание, шофьори, самокатастрофирал камион ограничи движението между София и Своге

Внимание, шофьори, самокатастрофирал камион ограничи движението между София и Своге

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в района на Луково (при километър 65)

Стоян Саладинов в "Телеграфно подкастът": Опасността за Бойко Борисов от Сретен Йосич не е отминала

Стоян Саладинов в "Телеграфно подкастът": Опасността за Бойко Борисов от Сретен Йосич не е отминала

България Преди 2 часа

Основната теза на Стоян Саладинов, участник в ареста на Сретен Йосич в България, е, че опасността за Борисов, свързана с Йосич, не трябва да се подценява

Разследват смъртта на българин, починал в американски затвор

Разследват смъртта на българин, починал в американски затвор

България Преди 2 часа

Служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ са уведомили Комисията по вътрешна сигурност на Сената за трагичния инцидент

Турция пресече трафик на 163,9 кг хероин за България

Турция пресече трафик на 163,9 кг хероин за България

Свят Преди 2 часа

Наркотикът е разкрит в ТИР

Обявиха ваканцията на депутатите за Коледа и Нова година

Обявиха ваканцията на депутатите за Коледа и Нова година

България Преди 3 часа

Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари

<p>Мъж загина&nbsp;при пожар в Русе</p>

Пожар в апартамент в Русе, откриха овъглено тяло на мъж

България Преди 3 часа

Причините за възникването на пожара и обстоятелствата около настъпилата смърт са в процес на изясняване

<p>Разкриха подробности за кражбата на 3,2 млн. лева от болница в Пловдив</p>

Случаят с кражбата на 3,2 млн. лева от болница в Пловдив е свързан с промяна на управителите на дружества

Свят Преди 3 часа

Работата по досъдебното производство продължава, като се събират документи по отношение на собствеността на болничното заведение

<p>ИД призова за атентати в страните от Запада</p>

"Ислямска държава" призова за атентати в страните от Запада

Свят Преди 3 часа

Наблюдатели на дейността на групировката, цитирани от медиите, отбелязват, че подобен ясен призив е рядкост за ИД

<p>Какво ще стане с левовете след еврото</p>

БНБ сама ще реже левовете след Нова година, монетите отиват на скрап

България Преди 4 часа

Изображенията върху сегашните стотинки първо ще се изтрият, а полученият метал ще се продаде

Питър Грийн

Кръв навсякъде, наранявания по тялото и мистериозна бележка – смъртта на Питър Грийн

Свят Преди 4 часа

Източници от правоохранителните органи твърдят в четвъртък, че тялото на актьора е имало „някои наранявания, но все още не е ясно как са възникнали“

Защо Дженифър Лорънс казва, че е „тъжно“, че Леонардо ди Каприо няма дъщеря

Защо Дженифър Лорънс казва, че е „тъжно“, че Леонардо ди Каприо няма дъщеря

Любопитно Преди 4 часа

Разговорът между Дженифър Лорънс и Леонардо ди Каприо за Variety стана популярен заради нейна небрежна реплика за бащинството му, която предизвика смях, неловкост и бурни реакции в социалните мрежи

Зеленски се среща с полския президент Навроцки

Зеленски се среща с полския президент Навроцки

Свят Преди 4 часа

Очаква се, че след разговори на четири очи между държавните глави, както и срещи в състав пълни делегации, президентите ще дадат съвместна пресконференция

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Лили Иванова белязала първата среща на Невяна Владинова и Георги от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

Edna.bg

Ким Кардашиян се срина заради адвокатския изпит и си сецна гърба: „Адски е изтощително, едва ходя“!

Edna.bg

ЦСКА 1948 обяви раздяла с четирима

Gong.bg

НА ЖИВО: Берое - Лудогорец, съставите

Gong.bg

Нюзрумът на NOVA отличи най-добрите в екипа си (СНИМКИ)

Nova.bg

На директора на 138-о училище му прилоша в съдебната зала

Nova.bg