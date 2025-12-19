България

Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира кога ще са парламентарните избори

19 декември 2025, 18:03
Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира кога ще са парламентарните избори
Източник: БТА

Н якои от партиите вече имат желание да върнат старите текстове в Конституцията, каза в Сухиндол вицепрезидентът Илияна Йотова. По думите ѝ с последните промени в Конституцията е твърде вероятно да докарат до блокаж страната. Тя подчерта, че президентска институция ще извърви целия конституционен път, мандатите ще се връчват съгласно текстовете в основния закон и ще се чакат независимите решения на политическите партии. 

Йотова прогнозира, че президентът Румен Радев ще се съобрази с желанието на партиите и ще насрочи предсрочните парламентарни избори вероятно в края на март, а при всички положения първият мандат ще бъде връчен след парламентарната ваканция. 

Вицепрезидентът изрази надежда на предстоящите избори да има висока избирателна активност. „Виждам това желание в хората, много е променена ситуацията, в последните години имаше много предсрочни избори, но сега виждам искрено желание в хората за промяна и със своя глас да променят конфигурацията в страната“, каза Йотова. 

По думите ѝ, невъзможните текстове, създадени в Конституцията са били направени не срещу президентската институция, а срещу президента Радев, за да бъдат ограничени правомощията му. „Дори когато правиш такива зли неща, трябва да си професионалист за да знаеш как да ги направиш, а се забърка такава каша в момента, от която се излиза много трудно“, допълни Йотова. Според нея много партии вече имат желание да върнат старите текстове в конституцията, но едва ли ще има време и намиране на конституционно мнозинство. 

Йотова подчерта, че институциите не бива да се превръщат в места, които работят за нечии лични интереси или против други личности в политиката и обществото. На въпрос дали и как ще се кандидатира за предстоящите през следващата година президентски избори, Илияна Йотова подчерта, че първо трябва да бъдат подготвени предсрочните парламентарни избори. „След това всичко ще си дойде по местата“, посочи тя.

В Сухиндол вицепрезидентът участва в тържествата, посветени на 55 години от обявяването му за град. Тя беше посрещната от кмета на община Сухиндол Пламен Чернев и представители на общинското ръководство. По-рано днес на тържествена сесия беше подписано споразумение за сътрудничество с молдовското село Кортен. Кметът на Кортен Степан Танурков, който е с български корени, подари икона на църквата „Св. св. Петър и Павел“. Титлата почетен гражданин получи Тодор Станчев, кмет на Сухиндол преди 55 години.

Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова    
