Свят

Зеленски отговори на полския президент

Зеленски добави, че „между двете съседни държави не може да има враждебност“

19 декември 2025, 23:01
Зеленски отговори на полския президент
Източник: AP/БТА

Н еобмислено поведение може да доведе до разрухата на отношенията между Полша и Украйна.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си във Варшава. Той подчерта, че именно това е целта на Русия. 

Зеленски е на посещение във Варшава

Зеленски добави, че „между двете съседни държави не може да има враждебност“. „Русия много силно иска съюзът между Полша и Украйна да бъде разрушен“, заяви той пред обществените медии TVP Info, Полското радио и информационната агенция PAP.

По време на визитата си в Полша президентът се срещна с полския си колега Карол Навроцки, както и с министър-председателя на страната Доналд Туск.

Посещението беше осъществено по покана на Навроцки — националистически настроен политик, който има сложни отношения с Украйна от встъпването си в длъжност през август.

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Навроцки и преди е влизал в остри спорове с Киев по исторически въпроси. Един от дългогодишните проблеми, изтъквани от полския президент, е Волинското клане — поредица от убийства на полски цивилни от украински националисти по време на Втората световна война в днешна Западна Украйна.

Източник: БГНЕС    
Полша Украйна Володимир Зеленски Карол Навроцки
Последвайте ни
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Центърът

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Най-екстремното возило на Mercedes става още по-атрактивно

Най-екстремното возило на Mercedes става още по-атрактивно

carmarket.bg
Протести в София и редица градове тази вечер
Ексклузивно

Протести в София и редица градове тази вечер

Преди 1 ден
Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив
Ексклузивно

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Преди 1 ден
Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ
Ексклузивно

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Преди 1 ден
Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа
Ексклузивно

Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ заяви още, че ще последват нови задържания на петролни танкери

Турция предупреди Украйна и Русия

Турция предупреди Украйна и Русия

Свят Преди 3 часа

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Свят Преди 5 часа

Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания

<p>Отмениха уикенд винетката заради проблем с цените в евро</p>

ВАС отмени уикенд винетката заради неправилно превалутиране в евро

България Преди 5 часа

Причината е неправилно закръгляване при превалутирането на цената от левове в евро в нарушение на Закона за въвеждане на еврото

Илияна Йотова

Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира кога ще са парламентарните избори

България Преди 6 часа

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Любопитно Преди 6 часа

В България едното затъмнение ще се вижда съвсем скромно

<p>Ще избухне ли война между САЩ и Венецуела</p>

Кризата в Карибите се задълбочава – ще избухне ли война между САЩ и Венецуела

Свят Преди 6 часа

Засилващият се натиск над Каракас най-вероятно ще доведе до свалянето от власт на президента Николас Мадуро, прогнозират експерти

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Свят Преди 6 часа

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

България Преди 7 часа

Въпреки осемте иска срещу избора на Весела Лечева, по две дела вече има влезли в сила решения, които потвърждават законността на избора и решенията на Общото събрание от 19 март 2025 г., а противоречащо решение, счетено за незаконосъобразно, ще бъде обжалвано пред САС, се казва в официална позиция юридическия екип на Весела Лечева

Нова измама, крадат банкови данни с QR код

Нова измама, крадат банкови данни с QR код

България Преди 7 часа

Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София

Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София

България Преди 7 часа

<p>Поклонението пред Боян Радев ще е в понеделник</p>

Поклонението пред Боян Радев на Националния стадион в понеделник

България Преди 7 часа

Легендарният спортист, колекционер и дарител, си отиде от този свят вчера на 83-годишна възраст

Дядо Коледа кацна с хеликоптер в София, посрещнаха го деца и полицейски кучета

Дядо Коледа кацна с хеликоптер в София, посрещнаха го деца и полицейски кучета

България Преди 8 часа

Принц Хари и Меган Маркъл продават вечеря с тях за 100 000 долара

Принц Хари и Меган Маркъл продават вечеря с тях за 100 000 долара

Любопитно Преди 8 часа

Принц Хари и Меган Маркъл предлагат ексклузивна вечеря с тях на благотворителен търг чрез CharityBuzz, като събраните средства ще подкрепят фондацията им Archewell, а цената може да достигне до 100 000 долара

Путин: Европа да се обедини към Русия или да изчезне

Путин: Европа да се обедини към Русия или да изчезне

Свят Преди 8 часа

Gen Z в България: Не просто протести, а събуждане на гражданското общество

Gen Z в България: Не просто протести, а събуждане на гражданското общество

България Преди 8 часа

В епизода на "Телеграфно подкастът" гостите Ивайло Динев и Мариела Иванова обсъждат протестите на поколението Gen Z в България и по света

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Поетите с два спекакъла за Деня на жената

Edna.bg

Меган и Хари показаха Арчи и Лилибет в най-личната си коледна снимка!

Edna.bg

Къртис Джоунс разкри какво е направил Салах

Gong.bg

Суонзи - Рексъм 2:1 /репортаж/

Gong.bg

Министерството на правосъдието на САЩ публикува хиляди файлове от дългоочакваните досиета на Епстийн

Nova.bg

Русия прекратява военните си споразумения с редица западни държави

Nova.bg