Зеленски отговори на полския президент

Н еобмислено поведение може да доведе до разрухата на отношенията между Полша и Украйна.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си във Варшава. Той подчерта, че именно това е целта на Русия.

Зеленски е на посещение във Варшава

Зеленски добави, че „между двете съседни държави не може да има враждебност“. „Русия много силно иска съюзът между Полша и Украйна да бъде разрушен“, заяви той пред обществените медии TVP Info, Полското радио и информационната агенция PAP.

По време на визитата си в Полша президентът се срещна с полския си колега Карол Навроцки, както и с министър-председателя на страната Доналд Туск.

Посещението беше осъществено по покана на Навроцки — националистически настроен политик, който има сложни отношения с Украйна от встъпването си в длъжност през август.

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Навроцки и преди е влизал в остри спорове с Киев по исторически въпроси. Един от дългогодишните проблеми, изтъквани от полския президент, е Волинското клане — поредица от убийства на полски цивилни от украински националисти по време на Втората световна война в днешна Западна Украйна.