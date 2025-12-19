Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

М инистерството на правосъдието на САЩ започна да публикува дългоочакваните материали от разследването по политически взривоопасния случай с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, предаде АФП.

Очаква се документите да хвърлят светлина върху връзките на опозорения финансист с високопоставени бизнесмени, знаменитости и политици, включително с президента Доналд Тръмп.

