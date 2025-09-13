Технологии

Новата серия на Apple Watch засилва битката в сегмента

Изборът на смарт часовник става все по-труден

Мартин Дешев Мартин Дешев

13 септември 2025, 06:29
Източник: Apple

В пазар, доминиран от големи играчи като Samsung и Huawei, Apple  Реши да засили конкуренцията с най-новата си линия смарт часовници: Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 и Apple Watch SE 3. Тези нови модели пристигат със значителни актуализации в мониторинга на здравето, материалите и софтуера, оспорвайки първенството в битката на носимите устройства.

Apple Watch Series 11 се откроява с фокуса си върху здравето и издръжливостта. Най-иновативната му функция е новата система за уведомяване за хипертония, която използва данни от оптичния сензор за сърце, за да предупреждава потребителите за постоянни признаци на високо кръвно налягане в продължение на 30 дни. Този проактивен подход към наблюдението на здравето е важна стъпка отвъд простото проследяване на сърдечната честота. Часовникът въвежда и нова функция за оценка на съня, предлагаща подробна информация за качеството на съня.

Що се отнася до хардуера, алуминиевите модели разполагат с ново керамично покритие върху стъклото Ion-X, което прави дисплея два пъти по-устойчив на надраскване. Титаниевите модели продължават да използват сапфирено предно стъкло, което затвърждава позицията им на първокласен и здрав вариант.

Източник: Apple

Series 11 вече поддържа 5G мрежи, благодарение на преработена антена, която обещава по-добро качеството на връзката и по-малка консумация на енергия. Всички тези подобрения се захранват от watchOS 26, която предлага нов софтуерен дизайн „Liquid Glass“ и полезни функции като „Workout Buddy“, Apple Intelligence, и превод в реално време в Messages.

Apple Watch Series 11 предлага приблизително 24 часа живот на батерията, по-добра видимост, по-ясни материали и покрития, както и по-усъвършенствано проследяване на здравословното състояние. Той преодолява разликата между това, което някога беше само за премиум клиенти и това, което могат да очакват масовите потребители на Apple Watch. 

Източник: Apple

Apple Watch Ultra 3: Моделът за приключенски

Apple Watch Ultra 3 надгражда подсиления корпус на своите предшественици, но добавя няколко подобрения. Корпусът му остава 49 мм и е изработен от титан от авиацията и с подобрения в дисплея: по-ярък, по-широк и с по-тънки рамки. Дисплеят използва LTPO3 технология, за да поддържа честота на опресняване до 1Hz за Always-on режима, подобрявайки видимостта и намалявайки потреблението на енергия.

Ключов акцент е включването на преработен дълбокомер. Това, заедно с други усъвършенствани функции, го позиционира сред основните претенденти в специализираните, високопроизводителни носими устройства. Разбира се и тук има 5G модем, заедно със сателитни комуникации за спешни SOS и съобщения, когато няма достъп до мрежата. 

Животът на батерията е едно от най-силните подобрения на Ultra 3. Apple посочва до 42 часа при нормална употреба и до 72 часа в режим на ниска мощност. Здравето и спортните функции получават големи допълнения: Ultra 3 вече ще предоставя известия за хипертония, нова функция за оценка на съня, усъвършенствано GPS проследяване и още по-прецизно измерване за фитнес режими.

Apple Watch SE 3: Достъпността среща основните иновации 

Apple Watch SE 3 продължава стратегията на Apple да предоставя основни функции на по-широка аудитория на достъпна цена. Захранван от новия чип S10, той вече включва Always-On дисплей – функция, която преди е била достъпна само за моделите от по-висок клас. Той също така се възползва от нови здравни функции, като например оценка на съня и известия за сънна апнея. С 5G клетъчни възможности, по-енергийно ефективен модем и по-бързо зареждане, SE 3 е завладяващ вариант. Използването на 40% рециклирано съдържание, включително 100% рециклиран кобалт и алуминий, също подчертава постоянния ангажимент на Apple към устойчивостта.

Битката за доминация

Huawei и Samsung са агресивни в сферата на смарт часовниците от доста време. Линиите Watch GT/Watch Pro на Huawei са известни с дълъг живот на батерията, надеждни функции за дейности на открито и фитнес, както и конкурентни цени. Серията Galaxy Watch на Samsung (Galaxy Watch8/Galaxy Watch Ultra и др.) предлага баланс: добър хардуер, AMOLED дисплей, широк набор от приложения, детайлно проследяване на здравето, понякога по-дълъг живот на батерията от предишните стандартни часовници на Apple. 

Най-новите модели Apple Watch се стреми да даде убедителни аргументи за битката на Apple в сегмента на смарт часовниците. С Watch Ultra 3 Apple намалява някои недостатъци. 42-часовият живот на батерията при нормална употреба, плюс 72-часовият режим с ниска мощност, започва да се конкурира с многодневните носими устройства от Huawei. Добавянето на сателитни комуникации, предупреждения за хипертония и др. дава на Apple функции, които преди бяха силни страни на нишовите конкуренти.

От друга страна Samsung води в персонализирането, по-широката поддръжка на приложения от трети страни (особено за потребителите на Android) и понякога по-честите актуализации на определени фитнес функции. Huawei често се отличава с дълготрайност на батерията и издръжливост на открито на по-ниска цена. Унифицираният подход на Apple, при който хардуерът, софтуерът и здравните услуги са щателно проектирани да работят заедно, създава потребителско изживяване, което е трудно за възпроизвеждане от конкурентите. 

Тристранната битка за доминация при смарт часовниците е по-интензивна от всякога. Докато Samsung и Huawei са ожесточени конкуренти, най-новата линия на Apple също дава повече тласък на компанията от Купертино да се изправи срещу съперниците си.

Редактор: Мартин Дешев
Apple Apple Watch смарт часовник софтуер технологии хардуер умен часовник
