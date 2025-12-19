Дядо Коледа кацна с хеликоптер в София, посрещнаха го деца и полицейски кучета

Д ядо Коледа кацна с гранично-полицейски хеликоптер, докато развълнувани деца и родители нетърпеливо чакаха да го зърнат в София.

Източник: БГНЕС

Коледното тържество за деца на служители на вътрешното министерство се поведе в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ на ГД „Гранична полиция“, където малчугани чакаха добрия старец заедно със служебните кучета Лери и Цейк. Докато хеликоптерът кацне, гранични полицаи, които водачи на служебните кучета, показаха на децата как се прави дресировка за послушание.

Източник: БГНЕС

След това настъпи моментът, в който Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха с гранично-полицейския хеликоптер. По традиция до елхата в авиобазата на ГД „Гранична полиция“ около 100 малчугани на възраст от 2 до 11 години получиха своите подаръци.