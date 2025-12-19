Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

П реговори за Украйна в различен формат предстоят в Маями през уикенда, предаде Ройтерс.
Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания.
(Във видеото: Путин: Русия иска край на войната по мирен път, но не вярваме, че Украйна е готова)
През почивните дни Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър, ще разговарят с руска делегация, каза служител на Белия дом пред Ройтерс.
Тези срещи ще се състоят на фона на опитите за договаряне на споразумение за слагане на край на войната в Украйна.