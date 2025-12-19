Нова измама, крадат банкови данни с QR код

О рганизирана престъпна група, действала основно в чужбина и използвала т.нар. QR фишинг за незаконно придобиване на банкови данни, е разкрита след продължило близо година разследване. Това съобщиха днес от Окръжна прокуратура - Варна и ГДБОП, предаде БГНЕС.

ГДБОП разби престъпна група, източила до 1 млн. лева от банкови сметки

„Окръжна прокуратура - Варна е образувала досъдебно производство за организирана престъпна група - престъпно сдружение по член 321, ал. 6 от Наказателния кодекс. Делото е образувано назад във времето, проведено е активно разследване, в резултат на което на 17-ти, с разрешение от съда, са извършени претърсвания, изземвания и обиски, последвани от арести“, заяви прокурор Радослав Лазаров, говорител на прокуратурата.

Към момента към наказателна отговорност са привлечени трима мъже, които днес Окръжният съд във Варна е задържал под стража по искане на прокуратурата.

Арестуваха трима души за банкови измами в чужбина

Механизмът на престъпната дейност бе разяснен от комисар Деан Горанов, началник на отдел „Североизточен“ на ГДБОП.

„Основната извършена дейност е незаконно извличане и използване на данни от платежни инструменти без съгласието и знанието на титулярите. Това е иновативен метод“, посочи той.

Става въпрос за т.нар. „куишинг“ - подмяна на QR кодове на паркомати в европейски държави. „Чрез подмяната на този QR код платецът се пренасочва към имитиращ действителния сайт на паркомата, контролиран от трети лица. Въвеждайки данните си за заплащане, реално ги предоставя на тези лица, които ги използват за електронни разплащания“, обясни Горанов.

Към момента не са установени подобни схеми на територията на България. „Групата е действала извън пределите на страната и предстои събиране на доказателства чрез международно правно сътрудничество“, уточни прокурор Лазаров.

И тримата задържани са български граждани от Варна - на 63, 53 и 37 години, с предишни осъждания и криминалистически регистрации.

При претърсванията са открити неистински документи, техника за изработването им, машини за гравюра, компютърни устройства, наркотични вещества и големи парични суми, за които предстоят експертизи. |