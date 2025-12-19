Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Д оставките на оръжие за Украйна не са намалели след решението на американския президент Доналд Тръмп да спре преките дарения за Украйна, съобщи пред "Ройтерс" високопоставен представител на НАТО.

След като встъпи в длъжност през януари, администрацията на Тръмп само продава оръжия или изпраща дарения за Украйна, които вече са били одобрени от предишния президент Джо Байдън, който беше твърд поддръжник на Киев.

Ще остави ли Тръмп Украйна да падне?

От тази есен, съгласно механизма, разработен от САЩ и съюзниците им, наречен Списък с първостепенните нужди на Украйна (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), Украйна получава доставки на американски оръжия от американските запаси с финансиране от страните от ЕС.

Запитан дали има спад във военните доставки, след като Тръмп спря даренията, ген.-майор Майк Келър – заместник-ръководител на Оперативния механизъм за подпомагане на Украйна в областта на сигурността и подготовката от страна на НАТО (NSATU) каза:

„Не, няма никакви смущения. Нямаше пауза, те просто продължиха. САЩ не чакат да им бъде платено, веднага щом бъде обявен даден пакет по програмата PURL, потокът от доставки започва“.

НАТО готви големи оръжейни доставки за Украйна

„Всъщност намерихме много европейски страни, които помагат с финансирането“, допълни Келър.

Той уточни, че през 2025 г. на Киев са доставени 220 000 тона военна помощ, докарани с около 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета.