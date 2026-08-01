Технологии

Лаптопът ви най-вероятно не работи с пълната си мощност

Повечето лаптопи с Windows се стремят да балансират между производителност и издръжливост на батерията. Това обаче означава, че не използват пълния си потенциал дори и докато са свързани със зарядното си, но има начин да го "отключим"

Мартин Дешев Мартин Дешев

1 август 2026, 13:21
Лаптопът ви най-вероятно не работи с пълната си мощност
Източник: iStock

М ного хора купуват мощен лаптоп с Windows, очаквайки производителност от настолен компютър, където и да отидат. И все пак, след като стартират взискателна игра, редактират снимки или рендират видео, понякога остават разочаровани, че изчислителната мощ не е според очакванията.

В много случаи причината не е процесорът или графичната карта, а настройките на Windows. По подразбиране Windows е проектиран да балансира производителността с живота на батерията. Това означава, че дори когато лаптопът има бърз процесор и видео карта от висок клас, операционната система може умишлено да ограничи производителността, за да намали консумацията на енергия и да поддържа температурите по-ниски. 

Как лесно да освежим стария смартфон, за да работи бързо

Това става особено забележимо, когато работят на батерия. За разлика от настолните компютри, лаптопите трябва внимателно да управляват количеството енергия, което консумират техните компоненти. Съвременните процесори могат драстично да увеличат тактовата си честота, когато е необходима допълнителна производителност, но това също така води до скок на консумацията на енергия и топлината. За да повишават максимално живота на батерията, Windows често ограничава това ускорение, когато зарядното устройство не е свързано.

И докато това е логично, много потребители откриват, че дори когато лаптопите им са включени в контакта, те пак са неочаквано по-бавни по време на интензивни задачи като рендиране на видео, 3D игри. По подразбиране Windows е настроен на балансиран план за захранване.

Как да се грижим за дисплея на смартфона си

Въпреки че това работи добре за ежедневно сърфиране, ограничава хардуера. Windows използва настройки като предпочитания за енергийна производителност (EPP) и режим на усилване на производителността на процесора, за да контролира поведението му. В балансиран или енергоспестяващ режим това предотвратява агресивното ускоряване на процесора до максималните му тактови честоти, дори ако адаптерът доставя неограничено електричество.

Най-лесният начин да отключите повече производителност е чрез регулиране на режима на захранване на Windows. В Windows 11 потребителите могат да избират различни профили на производителност в зависимост от това дали дават приоритет на живота на батерията или на скоростта. Преминаването от балансиран профил към „Най-добра производителност“ позволява на процесора да достига по-високи тактови честоти за по-дълги периоди, което прави взискателните приложения да се усещат по-бързи и по-отзивчиви. Тази настройка е особено полезна при редактиране на видеоклипове, компилиране на код, работа с големи електронни таблици, стартиране на виртуални машини или играене на игри.

Намира се в основното меню с настройки на Windows в секцията System > Power & Battery > Power mode. Изберете Best Performance.

Lenovo: RAMпокалипсисът е новото нормално занапред

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

Марки като ASUS (Armoury Crate), Lenovo (Vantage) и MSI (Center) предлагат собствени софтуерни оптимизации. Задайте тези помощни програми на Turbo или Performance Mode, за да увеличите профилите на вентилаторите и да намалите ограниченията на мощността. Отворете приложението NVIDIA или контролния панел и задайте Power Management Mode на Prefer Maximum Performance. 

Освен промяната на режима на захранване, има няколко други начина за подобряване на производителността. Поддържането на Windows и графичните драйвери актуални гарантира, че вашата система се възползва от най-новите оптимизации. Освобождаването на място за съхранение също може да помогне, тъй като почти пълните SSD дискове могат да повлияят на скоростта на реакция на системата. Затварянето на ненужни фонови приложения дава повече памет и процесорни ресурси на програмите, които активно използвате.

Големият доклад на Google: Изкуственият интелект не взема работни места, а автоматизира под 10% от задачите

Доброто охлаждане е също толкова важно. Ако вентилационните отвори са блокирани или лаптопът прегрее, процесорът автоматично ще намали скоростта си, за да предотврати повреда. Използването на лаптопа върху твърда повърхност, вместо върху легло или диван, позволява на охладителните системи да работят много по-ефективно. Също така е хубаво вентилаторите и отворите да се почистват от наслояванията с прах.

Въпреки че това отключва максималния потенциал на захранването от електрическата мрежа, е важно да се знае, че дори и с тях никога няма да постигнете пълна производителност на настолния компютър, докато работите на батерия. Батерията на лаптоп просто не може да осигури огромната мощност, необходима за едновременно захранване на висок клас процесор и графична карта при пълно натоварване. Опитът да се изтегли толкова много енергия директно от батерията би довел до сериозни спадове на напрежението, предизвикващи внезапни изключвания на системата. 

Apple подготвя отговор за умните очила на Meta

Малко познати, но полезни функции за Google Maps

Разреждането на литиево-йонните батерии с екстремни скорости генерира опасна вътрешна топлина. Windows и вградените хардуерни контролери умишлено ограничават тактовите честоти на хардуера при захранване от батерията, за да предотвратят термично претоварване и деградация на батерията. Освен това ще изцеди заряда на батерията за минути.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Windows киберсигурност сигурност софтуер операционна система технологии компютър лаптоп
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

САЩ след междинните избори: Започва ли нова политическа ера

САЩ след междинните избори: Започва ли нова политическа ера

„Бюджет на вразумяването“: Гълъб Донев обяви с колко се увеличават доходите през 2027 година

„Бюджет на вразумяването“: Гълъб Донев обяви с колко се увеличават доходите през 2027 година

Почина д-р Константин Тренчев - основател и дългогодишен лидер на КТ „Подкрепа“

Почина д-р Константин Тренчев - основател и дългогодишен лидер на КТ „Подкрепа“

Войни, инфлация и ръст на фалитите: Големите рискове пред европейската икономика

Войни, инфлация и ръст на фалитите: Големите рискове пред европейската икономика

biss.bg
Renault има нов електромобил... за армията

Renault има нов електромобил... за армията

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 3 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 3 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 3 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

България Преди 8 минути

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

България Преди 13 минути

Според него план-сметката за 2027 г. оптимизира редица разходи и гарантира социалната и доходната политика в условия на фискални предизвикателства

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

България Преди 47 минути

ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ атакуваха финансовата рамка, високите цени и начина, по който правителството я представи в УНСС

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

България Преди 1 час

Специализиран екип от Военноморските сили обезвреди на място 4-метровия апарат, за който бе установено, че не е носил взрив

,

Тест за сетивата в „Спомени с вкус”

Любопитно Преди 1 час

Актрисата Жаклин Дочева залага на мили спомени и добро настроение в компанията на Изабел Овчарова-Изи

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

Любопитно Преди 1 час

Музикантът изпревари Елтън Джон за най-печеливша обиколка от мъж артист. Шоуто му премина през 5 континента и над 9 млн. фенове, а The Weeknd дари 8,5 млн. долара от приходите за борба със световния глад и подкрепа на образованието за деца

<p>Урсула фон дер Лайен идва в България, ще се срещне с Радев</p>

След атаките в Черно море: Урсула фон дер Лайен идва в България

България Преди 1 час

Председателят на Европейската комисия пристига във Варна на фона на ескалация на напрежението по източния фланг на НАТО и намерен дрон край Шабла

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

Парите ни Преди 1 час

Измамниците имитират електронните услуги на приходната агенция, за да откраднат лични и банкови данни

Животновъди блокираха главния път София-Варна край Севлиево

Животновъди блокираха главния път София-Варна край Севлиево

България Преди 1 час

Фермери настояват за адекватни антикризисни мерки и справедливи компенсации за всички стопани без деление по области и видове животни

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси Япония край Токио

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси Япония край Токио

Свят Преди 1 час

Епицентърът на труса е регистриран в морето край региона Канто на дълбочина от 10 километра

Четири години наказание за допинг за бронзовия ни медалист Божидар Андреев

Четири години наказание за допинг за бронзовия ни медалист Божидар Андреев

България Преди 2 часа

Българският щангист е уличен в употреба на анаболния стероид местеролон, но олимпийският му медал от Париж 2024 няма да бъде отнет

Нова блокада на Прохода на Републиката: Работници от Гурково протестират след акцията на ГДБОП

Нова блокада на Прохода на Републиката: Работници от Гурково протестират след акцията на ГДБОП

България Преди 2 часа

Четиримата задържани при спецакцията на ГДБОП в Гурково, включително собственикът на водещото предприятие за метални опаковки, бяха пуснати без повдигнати обвинения

Тревога в небето над София: Два самолета от Европа кацнаха под специален режим заради бомбена заплаха

Тревога в небето над София: Два самолета от Европа кацнаха под специален режим заради бомбена заплаха

България Преди 2 часа

Координирана хибридна атака блокира летища от Прага до Лисабон и предизвика извънредни мерки за сигурност

.

Докладът за устойчивост на tbi bank поставя акцент върху дигитализацията, инвестициите в хора и подкрепата за обществото

България Преди 2 часа

„Тя беше напълно гола“: Страстният и таен романс на Джаки Кенеди с архитекта, който „никога истински не приключи“

„Тя беше напълно гола“: Страстният и таен романс на Джаки Кенеди с архитекта, който „никога истински не приключи“

Свят Преди 3 часа

Нова книга разкрива страстната и пазена в тайна връзка между бившата първа дама и мъжа, проектирал гроба на Джон Ф. Кенеди

Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Заловиха над 5500 пратки у нас при операция "Хидра"

Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Заловиха над 5500 пратки у нас при операция "Хидра"

България Преди 3 часа

Пакетите идват от различни държави от ЕС - Чехия, Германия, Нидерландия и други

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg
1

Мъгли и слани през почивните дни

sinoptik.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg

Има ли втори шанс за първо впечатление: Как да спечелиш сърцето му, дори след любовен гаф

Edna.bg

Ема Стоун на 38: Момичето, което избра Холивуд пред училището

Edna.bg

Кабинетът представи Бюджет 2027: За какво ще се харчи повече и къде ще има съкращения

Nova.bg

Опозицията критикува план-сметката за 2027: „Бюджет на инерцията“ и „камион без спирачки“

Nova.bg