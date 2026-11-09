Украйна е ликвидирала Владимир Подоляк

Н а окупираната от Русия територия на Запорожска област по време на бойни действия е загинал по-големият брат на съветника на президента на Украйна Михайло Подоляк- полковникът от руската армия Владимир Подоляк, който е воювал на руска страна.
Той е бил ликвидиран още през 2024 г., но обстоятелствата около смъртта му са станали известни едва сега. Това съобщава изследователският проект Killed in Ukraine (KIU), позовавайки се на изтекла информация от "Росстат“, предава "Фокус“.
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Според оповестените данни 59-годишният Владимир Подоляк е загинал на 19 май 2024 г. в окупираната Кириловка, област Запорожие.
Причината за смъртта на руския полковник е вътречерепна травма, получена в сражение. В документите не е посочено кой е нанесъл смъртоносното нараняване.
Гробът на Владимир Подоляк е открит от изследователи на KIU. На кръста е посочена датата на смъртта, но тогава обстоятелствата около загиването му досега са били неизвестни.
На портрета до гроба Подоляк е изобразен в униформата на полковник от руската армия. На гърдите му се виждат два ордена за храброст, знак "За служба във военното разузнаване“ и други отличия.
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До гроба изследователите са забелязали венец с надпис "От колектива на ЦПС“. Според предположенията абревиатурата може да означава Център за подготовка на специални сили на руската ГРУ.
Zelensky adviser’s older brother killed fighting for Russia against Ukraine Volodymyr Podolyak, the brother of Mykhailo Podolyak, was killed in May 2024 in Ukraine’s Zaporizhzhia region. The Killed in Ukraine project reported his death, citing leaked Rosstat data. His grave was discovered back in June 2024. His formal portrait shows him in the uniform of a Russian colonel, decorated with several awards, including two Orders of Courage and the “For Service in Military Intelligence” badge. According to the leaked data, Volodymyr Podolyak died on May 19, 2024, from an intracranial injury in occupied Kyrylivka. A wreath from the staff of the CPS — believed to be the GRU’s Specialist Training Centre — was found near his grave. Mykhailo Podolyak has not commented on his brother’s death. He previously acknowledged his brother’s ties to Russian intelligence services, but in 2021 described him as an “ordinary military pensioner”.— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026