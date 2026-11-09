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Украйна е ликвидирала Владимир Подоляк

Той е бил в специални сили на руската ГРУ

Николай Киров Николай Киров

9 ноември 2026, 22:39
Украйна е ликвидирала Владимир Подоляк
Източник: AP/БТА

Н а окупираната от Русия територия на Запорожска област по време на бойни действия е загинал по-големият брат на съветника на президента на Украйна Михайло Подоляк- полковникът от руската армия Владимир Подоляк, който е воювал на руска страна.

Той е бил ликвидиран още през 2024 г., но обстоятелствата около смъртта му са станали известни едва сега. Това съобщава изследователският проект Killed in Ukraine (KIU), позовавайки се на изтекла информация от "Росстат“, предава "Фокус“.

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Според оповестените данни 59-годишният Владимир Подоляк е загинал на 19 май 2024 г. в окупираната Кириловка, област Запорожие.

Причината за смъртта на руския полковник е вътречерепна травма, получена в сражение. В документите не е посочено кой е нанесъл смъртоносното нараняване.

Гробът на Владимир Подоляк е открит от изследователи на KIU. На кръста е посочена датата на смъртта, но тогава обстоятелствата около загиването му досега са били неизвестни.

На портрета до гроба Подоляк е изобразен в униформата на полковник от руската армия. На гърдите му се виждат два ордена за храброст, знак "За служба във военното разузнаване“ и други отличия.

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До гроба изследователите са забелязали венец с надпис "От колектива на ЦПС“. Според предположенията абревиатурата може да означава Център за подготовка на специални сили на руската ГРУ.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Русия война Украйна
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