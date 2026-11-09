Жена откри тяло на бебе във фризер, докато почиствала дома на починалата си майка: „Като сценарий за филм на ужасите е“

Ж ена откри останките на бебе във фризер, докато почиствала дома на починалата си майка.

Откритието е направено в малкото градче Апарис (Испания) в понеделник, 2 ноември, според Гражданската гвардия на Испания, цитирана от националната новинарска агенция на страната EFE, както и от местните издания La Región и La Voz de Galicia.

Жената е открила останките във фризер, разположен в складово помещение на партерния етаж на сградата, според La Región.

Първоначалните констатации показват, че бебето е било на възраст между 32 и 34 гестационна седмица към момента на смъртта му, съобщиха от полицията, цитирани от La Región.

Властите също така смятат, че бебето може да е родено преди повече от 20 години, добавя изданието.

Останките са изпратени в Института по съдебна медицина на Галисия за пълна аутопсия с цел установяване на причината за смъртта. Властите се надяват да определят и дали бебето е родено живо, дали е починало от естествена смърт и дали небрежност може да е изиграла роля за смъртта му.

Властите опитват да идентифицират и биологичните родители на бебето чрез ДНК тестове и разпити на членове на семейството, според La Región.

Институтът по съдебна медицина и Гражданската гвардия на Испания не са отговорили веднага на запитването на PEOPLE за коментар, уточняват от изданието.

Съдия разпореди разследването да остане поверително, като ограничи информацията, която властите могат публично да оповестяват, според EFE, La Región и La Voz de Galicia.

Бебето е било погребано в общинското гробище в четвъртък, 5 ноември, след приключването на аутопсията, според La Voz de Galicia.

Съседи и местни жители изразиха шок от откритието, което бе направено по време на годишния есенен фестивал в града.

„Като сценарий за филм на ужасите е; невероятно е, че такова нещо може да се случи“, заяви един от жителите пред La Voz de Galicia.

„Всички сме шокирани и изненадани“, добави собственикът на местно кафене.