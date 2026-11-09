Свят

От бунтар до изхабен рефлекс: Защо политическият стил на Доналд Тръмп се променя

Анализ на Newsweek разкрива, че характерните провокации, шеги и мемета, които донесоха власт на Доналд Тръмп през 2016 г., днес се превръщат в изхабен рефлекс, който все по-трудно ангажира и убеждава избирателите

9 ноември 2026, 17:06
От бунтар до изхабен рефлекс: Защо политическият стил на Доналд Тръмп се променя
Източник: БТА

В късния етап на политическата си кариера Доналд Тръмп изглежда е изправен пред намаляваща ефективност на своите характерни тактики, които някога доминираха медийното пространство. Това, което през 2016 г. беше оръжие на политически бунтар, днес все повече прилича на изхабен рефлекс, който губи способността си да ангажира и убеждава избирателите.

Всеки политически феномен има своя генезис и еволюция. В случая с Доналд Тръмп, неговият подход, базиран на провокации, мемета и постоянна медийна активност, предефинира правилата на политическата комуникация. Според анализ, публикуван от Newsweek, бившият президент се превръща в това, което интернет културата нарича „quirk chungus“ – личност, заседнала в остарели шеги и културна ирелевантност, неспособна да се адаптира към променящата се среда.

Примери за изчерпан подход

Скорошните действия на Тръмп илюстрират тази тенденция. Четири дни след междинните избори, които дадоха контрол на демократите върху Конгреса, той обяви в Truth Social, че е предложил овакантения пост на прессекретар на шефа на UFC Дейна Уайт. Въпреки че Уайт подыгра на шегата, публикувайки генерирано от изкуствен интелект изображение, на следващия ден Тръмп заяви, че „просто се е шегувал“, което показва умора в един някога ефективен похват.

Тази повтаряемост се наблюдава и в други негови изяви. В последните си публични коментари преди изборите, Тръмп отново се пошегува с идеята да преименува Отразителния басейн на мемориала на Линкълн на свое име. Това, което някога беше дръзка провокация, като предложението за преименуване на Мексиканския залив, сега се е превърнало в предвидим рефлекс. Подобни идеи включваха преименуването на езерото Онтарио на „езеро Америка“ и Ню Мексико на „Нова Америка“.

Дори използването на мемета и асоциации със знаменитости показва намаляваща възвръщаемост. Появата на Ники Минаж, която се определя като „фен номер едно“ на Тръмп, на борда на Air Force One преди изборите, не успя да генерира предишния медиен отзвук. Според анализа, както Тръмп, така и Минаж са преминали своя културен пик, а връзката им по-скоро подчертава залязващата ера, отколкото да привлича нова подкрепа.

Обещанието на сътрудник от Белия дом, че „меметата ще продължат“, се оказа вярно, но без очаквания победен резултат. Постоянното рециклиране на съдържание, дори с помощта на изкуствен интелект (или „Супер Интелигентност“, както Тръмп нареди на федералните агенции да го наричат), не успя да промени нагласите на избирателите.

От оръжие на бунтаря до одеяло за сигурност

Не може да се отрече, че тази стратегия е служила брилянтно на Тръмп в миналото. През 2016 г. критиците, които го отписваха като клоун, пропуснаха основния закон на интернет политиката: вниманието е власт. Чрез доминация в социалните медии с мемета и хиперактивност, той и движението MAGA успяха да контролират националния разговор и да неутрализират опонентите си чрез хаос и подигравки.

Проблемът, пред който се изправя Тръмп сега, е, че светът се е променил. През 2016 г. неговите трикове бяха вълнуващото ново оръжие на бунтаря. Днес те изглеждат като „одеяло за сигурност“ на действащ политик, размахвано пред избиратели, които са загрижени за война и цени – проблеми, които не могат да бъдат решени с ребрандиране или шеги.

В крайна сметка, най-голямата слабост на статута на „quirk chungus“ е, че си последният, който научава, че шегата е умряла. Избирателите изпратиха това съобщение на последните избори, но отговорът беше поредната изтъркана шега. За да си върне предишното влияние, на Тръмп може да му се наложи да намери нов материал.

Източник: Newsweek    
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