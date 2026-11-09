Парите ни

Асен Василев: Всеки българин ще плати с 290 евро повече с Бюджет 2027

Срещу средно 336 евро нови данъци на човек държавата ще върне 46 евро чрез по-високи социални придобивки, изчисли лидерът на „Продължаваме промяната“

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

9 ноември 2026, 17:48
Асен Василев: Всеки българин ще плати с 290 евро повече с Бюджет 2027
Асен Василев   
Източник: БГНЕС

Проектът на държавния бюджет за 2027 г. ще вземе от всеки българин средно с 290 евро повече, отколкото ще му върне. До тази сметка стига лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш министър на финансите Асен Василев, който разгледа плана на управляващите за следващата година във видео във Facebook.

Василев изважда от средно 336 евро допълнителни данъци на човек 46 евро, които по думите му ще се върнат под формата на по-високи социални плащания. Разликата той адресира иронично към управлението: „Плащате 336, връщат ви 46 и 290 оставяте на гълъбарника“.

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Откъде идват 336-те евро

В основата на изчислението стои сумата от 2,188 млрд. евро. Толкова според Василев възлизат новите и по-разнообразни данъци, заложени в проектобюджета.

„Или казано по друг начин, от бебето до пенсионера, всеки от нас ще плати 336 евро допълнителни данъци извън тези, които сме плащали през 2026 г.“, обяснява лидерът на ПП.

Кой ще усети промените

Списъкът на засегнатите, който изброи Василев, е дълъг. В него влизат пушачите и шофьорите, но също и хората, осигуряващи се както на максималния, така и на минималния осигурителен доход.

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„Честито на пушачите, честито на шофьорите, честито на тези, които се осигуряват на максимален осигурителен доход, честито и на тези, които се осигуряват на минимален осигурителен доход“, каза той.

Към тях бившият финансов министър добави сделките с недвижими имоти – и за купувачите, и за продавачите, бизнеса, земеделските производители и всеки, който смята да си купи нов автомобил.

Социалните придобивки: над 300 млн. евро

От другата страна на везната Василев поставя увеличените средства за социални придобивки. По думите му те ще нараснат с над 300 млн. евро, което прави по 46 евро на човек. Именно тази сума, съпоставена с 336-те евро нови данъци, оставя разликата от 290 евро.

Редактор: Маргарита Костадинова
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