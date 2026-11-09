Мистерия, самолет на руското Министерство на отбраната кацна в Израел

С амолет на руското Министерство на отбраната, кацна на израелското летище „Бен Гурион“ в неделя вечерта, показват данни за проследяване на полети от FlightRadar24, съобщи „Джерузалем Пост“.

Машината Ту-154М, излетяла от военна база близо до Москва, е в списъка със санкции на САЩ от 2023 г. Авиобазата „Чкаловски“, от която е извършен полетът, е основният оперативен център на руското Министерство на отбраната, което управлява транспорта и правителствените мисии за високопоставени военни служители и официални делегации.

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Траекторията на полета минава над Черно море и през турското въздушно пространство, преди да влезе в Израел от Средиземно море. Самолетът е направил кръг над Израел, преди да кацне на летище „Бен-Гурион“ около 19:00 часа.

Данните на Flightradar24 показват, че през последната седмица самолетът е останал в Москва, откакто е пристигнал от Новосибирск на 2 ноември.

Самолетът принадлежи на 223-то летателно звено на руското Министерство на отбраната, което е санкционирано, тъй като Държавният департамент на САЩ обвини звеното, че е транспортирало персонал и оборудване, принадлежащи на наемническата групировка „Вагнер“.

Самолетът е вписан в списъка на Изпълнителна заповед 14024, която разрешава санкции, насочени срещу вредните чуждестранни дейности на Русия, включително тези, свързани с войната ѝ срещу Украйна.

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Когато „Джерузалем Поуст“ се обърна към руското посолство в Израел, те отказаха коментар кой е бил в самолета или защо са били в Израел.

Освен това и израелските въоръжени сили отказали да коментират.