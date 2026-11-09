Милионерските депозити у нас намаляват, но парите в тях растат

Броят на депозитите на домакинствата за суми над 1 млн. евро в българската банкова система намалява минимално – с 0,3% на тримесечна база, до 906 към края на септември. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ) за третото тримесечие.

Въпреки по-малкия брой, общата сума по тези депозити нараства с 0,1% спрямо второто тримесечие и достига 2,21 млрд. евро.

Спестяванията растат с 16,2% за година

Всички депозити на домакинствата у нас са 9,03 млн. броя, а общата сума по тях възлиза на 57,22 млрд. евро към края на септември.

На тримесечна база броят на депозитите намалява с 0,9%, докато сумата по тях расте с 1,3%. За година броят е с 0,1% по-малък, а общата сума – с 16,2% по-голяма.

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Най-голям дял в общата сума имат депозитите между 25 000 и 250 000 евро – 48,9%, или 27,96 млрд. евро. Най-малък е делът на депозитите до 1000 евро – 1,4%, или близо 825 млн. евро.

В същото време именно депозитите до 1000 евро са най-многобройни – 5,12 млн., или близо 57% от всички депозити у нас.

96 кредита над 1 млн. евро

Кредитите на домакинствата за суми над 1 млн. евро са 96 към края на септември, с 1% по-малко на тримесечна база. Общата сума по тях е 162,7 млн. евро и расте с 1,4% спрямо края на второто тримесечие.

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Всички кредити на домакинствата са 2,91 млн. броя с обща сума 33,11 млрд. евро. Спрямо второто тримесечие броят им расте с 1%, а сумата – с 5%.

На годишна база броят на кредитите на домакинствата се увеличава с 0,5%, а размерът им – с 20,7%.

Както и при депозитите, в общата сума на кредитите преобладават тези с размер между 25 000 и 250 000 евро – с дял от 63%.