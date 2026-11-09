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Роби Уилямс защити Оливия Родриго след обвинения, че е копирала негов хит

Британската поп икона Роби Уилямс публично защити младата певица Оливия Родриго след фенове отбелязаха прилика между новата ѝ коледна песен и неговия хит „Candy“, като нарече съдебните преследвания в индустрията „отвратителни“

9 ноември 2026, 17:25
Роби Уилямс защити Оливия Родриго след обвинения, че е копирала негов хит
Източник: Getty Images

Т очно когато си мислим, че коледният сезон е само за уют и празнично настроение, музикалният свят ни поднася малко пикантна драма. Младата поп сензация Оливия Родриго пусна своя празничен сингъл, но вместо само аплодисменти, получи и вълна от сравнения с неочакван хит от миналото.

Всичко започна с премиерата на новата песен на 23-годишната Родриго, озаглавена „take me home (4 christmas)“. Парчето, вдъхновено от класиката на The Waitresses от 1981 г. „Christmas Wrapping“, бързо привлече вниманието на слушателите. Според редица фенове обаче, мелодията и ритъмът му звучат твърде познато, напомняйки за хита на Роби Уилямс от 2012 г. „Candy“, както съобщава The Independent.

Неочакваният защитник

Вместо да се подготвя за съдебна битка, музикалният свят стана свидетел на нещо съвсем различно. Самият Роби Уилямс публикува дълго изявление в Instagram, в което не само защити Родриго, но и отправи остра критика към съвременната култура на обвинения в плагиатство. „Има нещо в музикалната индустрия, което ме притеснява от известно време. Хора, които преследват други хора, защото са забелязали прилика между две песни“, написа той.

Уилямс заявява, че макар някои случаи да са напълно основателни, повечето според него са „пълни глупости“. Той допълва, че „има само определен брой ноти“ и е неизбежно артистите „да се сблъскат един с друг в крайна сметка“. Поп иконата не скрива и възхищението си към младата си колежка: „Обичам Оливия Родриго. Обичам я от 'Brutal'. Каква шбана песен. Иска ми се аз да я бях направил“.

Критика към „ловуването на линейки“ в музиката

Британският изпълнител е категоричен, че „изобщо не му пука“ за приликите. „Не знам дали технически има проблем с правата, проблем с авторското право или изобщо няма проблем. И не искам да знам. Няма да я преследвам. Защото мисля, че в един момент трябва да надделее някакъв шбан здрав разум“, заявява Уилямс в своя пост.

Той описва част от практиките в индустрията като „ловуване на линейки“ и ги нарича „отвратителни“. Според него, макар артистите да заслужават защита, има разлика между това и „третирането на всяка смътно позната поредица от ноти като печеливш лотариен билет“. Уилямс завършва обръщението си директно към Родриго с думите, че според него тя е „брилянтна“.

Тенденция или параноя?

Реакцията на Уилямс идва на фона на зачестилите съдебни дела за плагиатство в музикалния бранш. През 2023 г. Ед Шийрън спечели дело в САЩ, след като беше обвинен, че е копирал песента на Марвин Гей „Let’s Get It On“ за своя хит „Thinking Out Loud“. Споменават се и други скорошни случаи, включващи K-pop групата BTS и британската певица Оливия Дийн.

Самата Родриго не за първи път се сблъсква с подобни обвинения. През 2021 г. Къртни Лав заяви, че певицата е копирала обложката на албума на Hole от 1994 г. за промоционалните материали на своя концерт Sour Prom. Тогава Лав нарече постъпката „груба“, но не предприе правни действия. В крайна сметка, докато възрастните спорят, „take me home (4 christmas)“ продължава да се изкачва в класациите, като мнозина дори го сочат за потенциален коледен номер едно. Може би това е най-добрият отговор на цялата драма – и напомняне, че понякога е по-добре просто да се насладим на музиката.

Източник: The Independent    
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