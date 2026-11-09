ЕС дава 50 милиона евро за сигурността на Черно море

Е вропейският съюз ще отпусне 50 милиона евро за Центъра за морска сигурност на Черно море, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението си в Букурещ. След среща на четири очи с румънския президент Никушор Дан и разговори в по-широки формати, двамата направиха съвместни изявления в двореца „Котрочени“.

Урсула фон дер Лайен увери, че в споразумението за изграждането му между Румъния и България със съдействието на ЕС ще залегнат крайни срокове и процесът ще бъде ускорен.

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Председателят на ЕК поздрави Румъния, България и Турция за начина, по който си сътрудничат по отношение на сигурността в Черно море.

„Румъния е на предната линия на европейската сигурност и помага за защитата на небето, границите и Черно море. Тя е жизненоважен партньор за държавите членки на ЕС и НАТО. Видях тази ангажираност за първи път миналата година, когато посетих военновъздушната база „Михаил Когълничану“ в Констанца. Оттогава, за съжаление, предизвикателствата пред сигурността само нарастват. Въздушното пространство над Черно море потъмня, особено през последните седмици, с атаки с дронове, насочени срещу търговски кораби, при които невинни моряци загинаха, а други бяха изгубени в морето. Мислите ми са с техните семейства и близки и бих искала да изразя пълната солидарност на Европа с Румъния. Ние сме с вас. Можете да разчитате на силен и единен европейски отговор“, каза Урсула фон дер Лайен.

Тя подчерта, че свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена.

„Това е жизненоважен търговски маршрут за европейската икономика и за глобалната продоволствена сигурност, тъй като поддържа потока от хранителни доставки към милиони хора, които зависят от него, повечето от които в Африка. Никой не желае мира повече от украинския народ. Подкрепяме ги в тези усилия и по същия начин повтаряме призива за примирие в Черно море. Изразявам подкрепа за мирните преговори, които ще се проведат утре в Абу Даби и в които има и европейско участие“, допълни Урсула фон дер Лайен.

Председателят на ЕК съобщи, че Румъния ще получи финансиране от 10 милиона евро за операции по търсене и спасяване и над 16 милиона евро по линия на европейския финансов инструмент SAFE.

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„В това отношение Румъния вече дава пример чрез съвместната си инициатива с Германия и Украйна. Това е точно онзи вид сътрудничество, от който Европа се нуждае. То укрепва отбраната на Украйна, засилва сигурността и икономиката на Румъния и укрепва целия ни Източен фланг. Нуждаем се от повече подобни инициативи. Именно затова преди две седмици Комисията обяви втора покана по програмата SAFE. Предоставяме на държавите членки над 21 милиарда евро и силно насърчавам Румъния да се възползва пълноценно от тази възможност, за да инвестира в способностите, необходими за по-добра защита на Румъния и Черно море“, обясни Урсула фон дер Лайен.

По думите ѝ средствата могат да бъдат използвани за изграждане на способности, свързани с дронове и противодействие на дронове, за защита на пристанищата и критичната инфраструктура и всичко това в тясно сътрудничество с други държави членки на ЕС.

Румънският президент Никушор Дан също акцентира върху изграждането на Центъра за морска сигурност в Черно море, иницииран от Румъния и България още преди няколко години. Според държавния глава сега той трябва да бъде конкретизиран между двете държави с помощта на ЕС.

„Защо Черно море е важно – не само за Румъния, но и за цяла Европа? То е жизненоважен възел за световната търговия, включително за бъдещия „Среден коридор“. Също така е от решаващо значение за енергийната сигурност на Европа – обхващайки както бъдещи проекти за добив в Черно море, така и отношенията ни с Каспийския регион. Естествено, то е и ключов фактор за сигурността на цяла Европа. Освен това, когато разглеждаме конфликта в Украйна и бъдещото възстановяване на страната, става ясно, че без сигурно Черно море не може да бъде постигнат нито стабилен мир, нито ефективен процес на възстановяване“, коментира още Никушор Дан.

В отговор на журналистически въпрос той каза, че още преди зачестилите инциденти в Черно море Румъния е говорела за необходимостта от стратегия за региона.

„В рамките на програмата SAFE Румъния включи в списъка с оборудване, което закупи, и средства, необходими за защитата на черноморското крайбрежие. Както в ЕС, така и в НАТО разясних тези цели на нашите партньори и видяхте, че тяхната реакция, особено що се отнася до границата с Украйна по протежение на река Дунав, беше изключително категорична и се изрази в съвсем конкретни действия. Сега загрижеността за сигурността в Черно море придобива конкретни измерения - по отношение на техниката и защитата на крайбрежието“, обясни румънският държавен глава.

По думите му инцидентите в Черно море, както и кибератаките и кампаниите за дезинформация, са част от пълния спектър на хибридната война, чрез която Русия се опитва да ескалира конфликта, започнат в Украйна преди пет години, и да въвлече в него европейските държави.

В хода на изказването си Никушор Дан за пореден път изрази солидарността на Румъния с Украйна и желание за постигане на траен мир и подчерта подкрепата на страната по пътя на Украйна и Република Молдова към интеграцията им в Европейския съюз. Той изрази надежда годината да приключи с амбициозна многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 година.

След разговора си с Никушор Дан Урсула фон дер Лайен се срещна и с румънския премиер Лука Никулеску.