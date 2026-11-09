Почнаха импийчмънт на военния министър на САЩ

А мериканският конгресмен републиканец Томас Маси предприе действия за импийчмънт на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заради войната в Иран. Инициативата може да доведе до напрегнато гласуване в Конгреса само дни след тежкото поражение на Републиканската партия на междинните избори.

Маси внесе осем обвинения срещу Хегсет, сред които незаконно водене на война без разрешение от Конгреса и злоупотреба с правомощията му като ръководител на Пентагона.

Контролираната засега от републиканците Камара на представителите може да гласува по предложението още в сряда. Някои представители на партията на президента Доналд Тръмп допускат, че могат да подкрепят обвиненията заедно с демократите.

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Дори да бъде одобрен от Камарата, импийчмънтът няма автоматично да отстрани Хегсет от поста. За това ще са необходими съдебен процес и подкрепата на две трети от сенаторите в Сената – значително по-висок праг.

Инициативата набра скорост след междинните избори във вторник, на които демократите спечелиха мнозинство и в двете камари на Конгреса на фона на общественото недоволство от войната в Иран и рязкото поскъпване на горивата. Републиканците запазват контрола до 3 януари, когато новоизбраните законодатели ще встъпят в длъжност, но изборното поражение отслаби партийната дисциплина.

Маси, известен критик на Тръмп, използва специална парламентарна процедура, която задължава Камарата да разгледа предложението в рамките на два работни дни. Републиканското ръководство все пак може да се опита да блокира гласуването.

Обвиненията включват нарушаване на Закона за военните правомощия от 1973 г., който ограничава възможността на президента да въвлича американските въоръжени сили във военни действия без одобрението на Конгреса. Посочени са и предполагаеми нарушения, свързани с цивилни жертви и военни операции в Йемен и Венецуела. Пентагонът отхвърли обвиненията.

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Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис заяви, че категорично подкрепя импийчмънта. По думите му Хегсет е злоупотребил с властта си, подкопал е националната сигурност и е допринесъл за „безразсъдната и скъпоструваща война по избор“ в Иран.

Няколко републиканци също изразиха недоволство от ръководството на Хегсет, но засега не са заявили дали ще подкрепят отстраняването му. Конгресменът Френч Хил от Арканзас заяви, че първо иска да чуе дебатите.

Според американската конституция Камарата на представителите може да гласува импийчмънт с обикновено мнозинство. Отстраняването от длъжност обаче изисква подкрепата на две трети от присъстващите сенатори. Дори след като демократите поемат контрола над Сената през януари, те ще се нуждаят от значителна подкрепа от републиканците.

Хегсет определи инициативата на Маси като „фарс“, а критиците си обвини в политическа атака. Пентагонът обяви, че министърът ще даде утре брифинг по въпроса.

Тръмп публично подкрепи Хегсет, като миналата седмица заяви: „Имам пълното намерение да го задържа на поста“. Отслабените позиции на президента след изборите обаче поставят военния министър пред перспективата за продължителна битка за политическото му оцеляване.