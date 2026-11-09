Свят

Атакуваха стратегическия нефтопровод на Саудитска Арабия

По-рано на 9 ноември властите предупредиха жителите на Рияд за въздушна заплаха

Николай Киров Николай Киров

9 ноември 2026, 20:11
Атакуваха стратегическия нефтопровод на Саудитска Арабия
Източник: iStock

С тратегическият нефтопровод „Изток–Запад“ в Саудитска Арабия беше атакуван на 9 ноември, но доставките на петрол не са прекъснати, съобщи Саудитската информационна агенция (SPA), позовавайки се на Министерството на енергетиката.

Нападението е извършено в района на Медина, в западната част на страната, и е предизвикало ограничен пожар, който бързо е бил потушен. Няма загинали или ранени, а съоръжението продължава да функционира нормално.

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Властите не посочиха кой стои зад атаката. Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути обаче многократно са атакували саудитската петролна инфраструктура с ракети и дронове.

Нефтопроводът „Изток–Запад“ има ключово значение за най-големия износител на суров петрол в света, тъй като позволява доставките да достигат до Червено море, заобикаляйки Ормузкия проток. Съоръжението придоби още по-голямо стратегическо значение след избухването на войната в Близкия изток и опитите на Иран да възпрепятства корабоплаването по основния маршрут за износ на енергийни ресурси от Персийския залив.

По-рано на 9 ноември властите предупредиха жителите на Рияд за въздушна заплаха и ги призоваха да останат на закрито, далеч от прозорците и вратите. Предупреждението беше отменено след няколко минути.

Ден по-рано небостъргач на петролния гигант „Арамко“ в деловия район на столицата беше повреден при нападение, за което хутите поеха отговорност. Саудитските власти съобщиха за незначителни щети от паднали отломки след осуетена атака.

Саудитска Арабия е подложена на почти ежедневни нападения от йеменските бунтовници през последните седмици, след като през юли се провали примирието в дългогодишния конфликт между двете страни.

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На 9 ноември хутите не обявиха нова атака срещу Рияд, но съобщиха за саудитски удар по неизползваното летище в пристанищния град Ходейда на Червено море.

Телевизия „Ал Масира“, свързана с движението, съобщи също, че броят на загиналите при саудитските въздушни удари през уикенда срещу село в провинция Сана е достигнал 44 души, сред които повече от 20 деца. Данните не са независимо потвърдени.

Военният конфликт между Саудитска Арабия и хутите започна през март 2015 г., когато водената от Рияд коалиция предприе военна операция срещу бунтовниците, завзели йеменската столица Сана и принудили международно признатото правителство да напусне властта.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Саудитска Арабия нефтопровод атака
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