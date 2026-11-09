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Тръмп е твърдо решен да сложи край на войната в Украйна, заяви Къшнър

Целта е суверенна, сигурна и процъфтяваща Украйна

Николай Киров Николай Киров

9 ноември 2026, 21:51
Тръмп е твърдо решен да сложи край на войната в Украйна, заяви Къшнър
Източник: EPA/БГНЕС

С пециалният представител на президента на САЩ Джаред Къшнър заяви в X, че американският лидер Доналд Тръмп е твърдо решен да сложи край на войната с Русия и да създаде условия за суверенна, сигурна и процъфтяваща Украйна.

"Президентът Тръмп е решен да сложи край на тази ужасна война, която доведе до огромни човешки жертви, разрушения и страдания. Полагаме сериозни усилия за намиране на решение чрез преговори, което да осигури траен мир и да създаде условия за суверенна, сигурна и просперираща Украйна в рамките на по-стабилна европейска среда за сигурност", посочи Къшнър.

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"Преди началото на двудневните тристранни преговори с Украйна и Русия в Абу Даби, аз и екипът ще се срещнем с нашите партньори от Украйна, ЕС, НАТО, Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия. Целта е да продължим тясното съгласуване и координация, които осъществяваме през последните седмици по въпросите на европейската сигурност и бъдещето на Украйна след войната", подчерта зетят на Тръмп.

"Това ще бъдат първите тристранни разговори от февруари насам. Надграждайки отделните консултации, които проведохме с двете страни, ние се стремим да съберем Украйна и Русия, за да обсъдят пряко своите опасения, предложения и възможни решения относно сигурността в следвоенния период. Надяваме се, че тези дискусии ще помогнат за намиране на допирни точки, ще начертаят практически решения и ще дадат тласък към следващия етап от преговорите. В крайна сметка, постигането на всеобхватно и трайно уреждане на конфликта ще изисква и пряк диалог между Русия и нашите европейски партньори относно по-широките договорености за сигурност, които ги засягат. Надяваме се, че разговорите в Абу Даби ще създадат условия за започване на такъв диалог в близко бъдеще, като част от по-мащабен многостранен процес", поясни Къшнър.

"Работата ни е съсредоточена върху четири взаимно свързани приоритета: прекратяване на военните действия; разработване на надеждни гаранции и механизми за сигурност след войната, които да намалят риска от подновяване на конфликта; изготвяне на цялостен план за икономическо развитие и просперитет на Украйна; както и предприемане на хуманитарни мерки за облекчаване на страданията и справяне с човешките последици от тази война. Заедно с Украйна, ЕС и други европейски партньори работим по посрещането на значителните нужди на Украйна в сферата на публичните финанси и възстановяването след войната, подкрепяме критично важната инфраструктура, привличаме частни инвестиции и създаваме условия за дългосрочен икономически растеж и самодостатъчност. Също така работим със страните по важни хуманитарни въпроси, включително връщането на военнопленници и цивилни граждани, както и по практически мерки за облекчаване на страданията и намаляване на човешката цена на този конфликт", обясни пратеникът на Тръмп.

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"Важна част от този процес е да насърчим всички страни да започнат сериозно да обмислят какво предстои след края на войната. Чрез обсъждане на следвоенната сигурност, икономическото възстановяване и механизмите, необходими за предотвратяване на бъдещи конфликти, се надяваме да изместим фокуса от управлението на войната към изграждането на основите за траен мир. Съществуващите европейски споразумения и институции в сферата на сигурността предоставят важна основа за тази дейност. Целта ни е да надградим постигнатото досега, да установим къде съществуващите механизми не са били достатъчно ефективни и какви практически подобрения са нужни, за да станат те по-ефикасни в бъдеще. Дискусиите ни ще бъдат насочени към по-задълбочени консултации, надеждна комуникация по време на кризи, по-голяма военна прозрачност и реципрочни мерки за намаляване на риска от ескалация – при пълно зачитане на суверенитета и независимостта при вземането на решения на всяка отделна държава. Това е изключително труден и сложен конфликт. Даваме си сметка за трудните решения, които предстоят, и подхождаме към тези обсъждания с решимост и реализъм. Надяваме се да постигнем съществен напредък, да очертаем практически път напред и да съдействаме за създаването на условия за траен мир", добави Къшнър.

Редактор: Николай Киров
Джаред Къшнър Доналд Тръмп Война в Украйна
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