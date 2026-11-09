Тръмп е твърдо решен да сложи край на войната в Украйна, заяви Къшнър

С пециалният представител на президента на САЩ Джаред Къшнър заяви в X, че американският лидер Доналд Тръмп е твърдо решен да сложи край на войната с Русия и да създаде условия за суверенна, сигурна и процъфтяваща Украйна.
"Президентът Тръмп е решен да сложи край на тази ужасна война, която доведе до огромни човешки жертви, разрушения и страдания. Полагаме сериозни усилия за намиране на решение чрез преговори, което да осигури траен мир и да създаде условия за суверенна, сигурна и просперираща Украйна в рамките на по-стабилна европейска среда за сигурност", посочи Къшнър.
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"Преди началото на двудневните тристранни преговори с Украйна и Русия в Абу Даби, аз и екипът ще се срещнем с нашите партньори от Украйна, ЕС, НАТО, Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия. Целта е да продължим тясното съгласуване и координация, които осъществяваме през последните седмици по въпросите на европейската сигурност и бъдещето на Украйна след войната", подчерта зетят на Тръмп.
"Това ще бъдат първите тристранни разговори от февруари насам. Надграждайки отделните консултации, които проведохме с двете страни, ние се стремим да съберем Украйна и Русия, за да обсъдят пряко своите опасения, предложения и възможни решения относно сигурността в следвоенния период. Надяваме се, че тези дискусии ще помогнат за намиране на допирни точки, ще начертаят практически решения и ще дадат тласък към следващия етап от преговорите. В крайна сметка, постигането на всеобхватно и трайно уреждане на конфликта ще изисква и пряк диалог между Русия и нашите европейски партньори относно по-широките договорености за сигурност, които ги засягат. Надяваме се, че разговорите в Абу Даби ще създадат условия за започване на такъв диалог в близко бъдеще, като част от по-мащабен многостранен процес", поясни Къшнър.
"Работата ни е съсредоточена върху четири взаимно свързани приоритета: прекратяване на военните действия; разработване на надеждни гаранции и механизми за сигурност след войната, които да намалят риска от подновяване на конфликта; изготвяне на цялостен план за икономическо развитие и просперитет на Украйна; както и предприемане на хуманитарни мерки за облекчаване на страданията и справяне с човешките последици от тази война. Заедно с Украйна, ЕС и други европейски партньори работим по посрещането на значителните нужди на Украйна в сферата на публичните финанси и възстановяването след войната, подкрепяме критично важната инфраструктура, привличаме частни инвестиции и създаваме условия за дългосрочен икономически растеж и самодостатъчност. Също така работим със страните по важни хуманитарни въпроси, включително връщането на военнопленници и цивилни граждани, както и по практически мерки за облекчаване на страданията и намаляване на човешката цена на този конфликт", обясни пратеникът на Тръмп.
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"Важна част от този процес е да насърчим всички страни да започнат сериозно да обмислят какво предстои след края на войната. Чрез обсъждане на следвоенната сигурност, икономическото възстановяване и механизмите, необходими за предотвратяване на бъдещи конфликти, се надяваме да изместим фокуса от управлението на войната към изграждането на основите за траен мир. Съществуващите европейски споразумения и институции в сферата на сигурността предоставят важна основа за тази дейност. Целта ни е да надградим постигнатото досега, да установим къде съществуващите механизми не са били достатъчно ефективни и какви практически подобрения са нужни, за да станат те по-ефикасни в бъдеще. Дискусиите ни ще бъдат насочени към по-задълбочени консултации, надеждна комуникация по време на кризи, по-голяма военна прозрачност и реципрочни мерки за намаляване на риска от ескалация – при пълно зачитане на суверенитета и независимостта при вземането на решения на всяка отделна държава. Това е изключително труден и сложен конфликт. Даваме си сметка за трудните решения, които предстоят, и подхождаме към тези обсъждания с решимост и реализъм. Надяваме се да постигнем съществен напредък, да очертаем практически път напред и да съдействаме за създаването на условия за траен мир", добави Къшнър.
President Trump is determined to bring an end to this horrible war, which has caused enormous loss of life, destruction, and suffering. We are working hard to find a negotiated solution that can deliver lasting peace and create the conditions for a sovereign, secure, and prosperous Ukraine within a more stable European security environment. Before beginning the two days of trilateral talks with Ukraine and Russia in Abu Dhabi, @SEPeaceMissions and I will meet with our partners from Ukraine, the EU, NATO, Germany, France, the United Kingdom and Italy to continue the close consultation and coordination we have undertaken on European security and Ukraine’s postwar future over the past several weeks. These will be the first trilateral talks since February. Building on our separate consultations with both sides, our objective is to bring Ukraine and Russia together to discuss directly their postwar security concerns, proposals, and potential solutions. We hope these discussions will identify areas of common ground, advance practical solutions, and build momentum toward the next phase of negotiations. Ultimately, achieving a comprehensive and lasting settlement will also require direct engagement between Russia and our European partners on the broader security arrangements that affect them. We hope the discussions in Abu Dhabi will create the conditions for that engagement to begin in the near future, as part of a broader multilateral process. Our work has focused on four interconnected priorities: ending the fighting, developing credible postwar security guarantees and arrangements that reduce the risk of renewed conflict, preparing a comprehensive economic and prosperity plan for Ukraine, and advancing humanitarian measures to alleviate suffering and address the human consequences of this war. Together with Ukraine, the EU, and other European partners, we are working to address Ukraine’s substantial postwar fiscal and reconstruction needs, support critical infrastructure, attract private investment, and create the conditions for long-term economic growth and self-sufficiency. We are also working with the parties on important humanitarian issues, including the return of prisoners and civilians, and practical measures to alleviate suffering and reduce the human cost of this conflict. An important part of this process is encouraging all parties to begin thinking seriously about what comes after the war. By discussing postwar security, economic recovery, and the mechanisms needed to prevent future conflict, we hope to shift the focus from managing the war toward building the foundations for a durable peace. The existing European security agreements and institutions provide an important foundation for this work. We want to build upon what has worked, identify where existing mechanisms have fallen short, and what practical improvements are needed to make them more effective in the future. Our discussions will focus on stronger consultation, reliable crisis communications, greater military transparency, and reciprocal measures to reduce escalation risks, while fully respecting the sovereignty and independent decision-making of every nation. This is an extraordinarily difficult and complicated conflict. We recognize the difficult decisions ahead and are approaching these discussions with determination and realism. Our hope is to make meaningful progress, establish a practical pathway forward, and help create the conditions for a lasting peace.— Jared Kushner (@jaredkushner) November 9, 2026