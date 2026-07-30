Технологии

Как лесно да освежим стария смартфон, за да работи бързо

С времето дори по-мощните мобилни телефони започват да работят по-бавно и да изпитват проблеми с по-обикновени дейности. Това обаче не означава, че задължително е време за ново устройство и няколко семпли трика може да са от полза

Мартин Дешев Мартин Дешев

30 юли 2026, 09:51
Как лесно да освежим стария смартфон, за да работи бързо
Източник: Unsplash.com

М ного хора забелязват, че след като един телефон с Android навърши три или четири години, започва да работи по-бавно и да изпитва трудности с повече задачи. Докато остаряващият хардуер в крайна сметка достига своите граници, бавната производителност често се дължи на софтуерна бъркотия, а не на самия процесор. С няколко прости настройки, дори по-стар смартфон с Android може да стане забележимо по-бърз и по-приятен за използване. 

Първата стъпка е да премахнете приложенията, които вече не използвате. С течение на времето повечето телефони натрупват десетки забравени приложения и игри, които продължават да заемат място за съхранение и в някои случаи да изпълняват фонови процеси. Деинсталирането им освобождава място за съхранение и намалява броя на услугите, които се конкурират за системни ресурси. 

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Друго важно подобрение е освобождаването на вътрешна памет. Android се представя най-добре, когато има достатъчно свободно място за работа. Ако паметта е почти пълна, операционната система може да се забави при запазване на временни файлове или актуализиране на приложения. Изтриването на стари файлове, дублиращи се снимки, големи видеоклипове и неизползвани файлове може да направи изненадваща разлика. Поддържането на 15-25% свободна памет е от голямо значение за стабилната работа на смартфона.

Много потребители пренебрегват редовното рестартиране на телефоните си. Те могат да работят седмици наред без рестартиране, но рестартирането изчиства временните файлове, обновява фоновите услуги и може да отстрани малки проблеми, които постепенно се натрупват с течение на времето. Често е достатъчно да се прави това веднъж на седмица или две. 

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Системните анимации са предназначени да направят преходите между менютата да изглеждат плавни, но на по-стар хардуер, това може да забави работата на устройството. Може да ускорите реакцията на потребителския интерфейс за секунди. Отключете опциите за разработчици, като отидете в Настройки > Относно телефона и докоснете номера на компилацията седем пъти. Отворете опциите за разработчици и намерете „Мащаб на анимацията на прозореца“, „Мащаб на анимацията на прехода“ и „Мащаб на продължителността на аниматора“. Намалете и трите настройки от 1x на 0,5x (или ги изключете напълно).

Доста Android телефони вече имат функции за виртуална памет (като RAM Plus на Samsung или Memory Extension на Xiaomi), които резервират място за съхранение, за да действа като допълнителна RAM. Макар че това звучи полезно на хартия, флаш паметта е значително по-бавна от физическата RAM памет. Когато телефонът ви прехвърля активни фонови задачи във виртуална памет, превключването на приложения може да се забави. Деактивирането на виртуалната RAM памет принуждава устройството ви да разчита само на високоскоростната си физическа памет, което води до по-бърза работа, ако използвате по-малко или по-леки приложения.

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Друга важна стъпка - затворете табовете (разделите) в интернет браузъра на телефона. Повечето браузъри отварят всеки линк от приложения или други страници в нов раздел, но не ги затварят. Така с времето може да се натрупат дори стотици табове, които "раздуват" браузъра и паметта и водят до осезаемо забавяне на работата му. 

Уиджетите и динамичните тапети са друга област, която си струва да се разгледа. Въпреки че са удобни и привлекателни, наличието на твърде много постоянно актуализиращи се уиджети може да изразходва памет, процесорно време и живот на батерията. Запазването само на уиджетите, от които наистина се нуждаете, помага на телефона да се съсредоточи върху най-важните задачи. 

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Не подценявайте стойността на изчистения начален екран. Организирането на приложенията в папки, премахването на ненужни преки пътища и опростяването на оформлението правят устройството по-лесно и бързо за използване, дори ако самият хардуер не се е променил.

Тези промени няма да превърнат петгодишен телефон в най-новия флагман, но могат драстично да подобрят ежедневното изживяване. Сърфирането в интернет става по-плавно, приложенията се стартират по-бързо и целият интерфейс се усеща по-адаптивен.

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С продължаващото покачване на цените на смартфоните и по-дългата поддръжка на софтуера от производителите, удължаването на живота на съществуващо устройство има все по-голям смисъл. Няколко минути, прекарани в почистване на паметта, актуализиране на софтуера и оптимизиране на настройките, често могат да забавят необходимостта от скъп ъпгрейд.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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