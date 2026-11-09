Адвокатът: Ива Михайлова не е избягала в България

"Не може да се говори за бягство от страна на Ива Михайлова, тъй като тя не е имала никакви основания да се укрива", каза адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи след края на днешното заседание в Основния съд в Кочани по делото срещу нея за участие в автомобилна катастрофа със смъртен случай.

Рауфи добави, че делото все още не е достигнало дори половината от своя ход, няма издадени нито заповеди за издирване, нито други подобни мерки, които да дават основание да се говори за бягство.

Делото срещу Ива Михайлова продължава задочно в Кочани, защитата представя две експертизи

„Обяснихме и пред Апелативния съд в Щип, че единствената причина за нейното заминаване, а не бягство - това е неправилната терминология, използвана от прокуратурата, е, че тя действително е била принудена да замине, за да се лекува, тъй като здравословното ѝ състояние и съществуващото ѝ увреждане са били застрашени. Това не означава, че тя не желае да присъства на заседанията по делото. Това беше потвърдено и днес с писменото уведомление, което адвокатът ѝ от София (Николай Димитров - бел. ред.) представи на два пъти, заедно с аргументи, приложени документи и съответните медицински становища, от които действително става ясно, че здравословното ѝ състояние е сериозно застрашено”, каза Рауфи пред българските медии, отразяващи делото срещу Ива Михайлова.

В рамките на днешното заседание Ива Михайлова на два пъти изпрати молби до Основния съд в Кочани, с които първо поиска да участва чрез видеоконферентна връзка в заседанията по делото, което съдът отхвърли, след което отново поиска същото, отправяйки жалба срещу решението на съда.

„Ще обжалваме и това решение. Освен това, когато настъпи моментът на изслушване на обвиняемата, отново ще поискаме да бъде организирано нейно участие чрез видеоконферентна връзка, ако по здравословни причини тя няма възможност да се яви лично”, поясни Рауфи.

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани: Изслушват вещите лица, изготвили експертизите

Изразявайки несъгласието си Ива Михайлова да участва онлайн в заседанията на съда, прокурорът по делото се позова на член от Наказателния кодекс на Република Северна Македония, според който това се разрешава на вещи лица, когато са извън страната, или на хора в ареста, неколкократно повтаряйки, че Ива Михайлова е избягала от страната, нарушавайки мярката, наложена от съда, който иззе паспортите ѝ.

Припомняме, че от 12 октомври Ива Михайлова е в България.