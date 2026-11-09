„Ауди“ помете друга кола на АМ „Тракия“, загина жена

Ж ена загина при тежка катастрофа между два автомобила на автомагистрала „Тракия“ в района на Карнобат, съобщиха от полицията пред „Фокус“.

Инцидентът е станал при 340-ия километър в посока Бургас. По първоначална информация автомобил „Ауди“ е застигнал и ударил движещата се пред него „Хонда“.

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При сблъсъка двете коли са спрели съответно в аварийната и ускорителната лента. Загинала е 63-годишната шофьорка на втория автомобил, която е от Карнобат.

На мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Движението се осъществява в средната лента и се регулира ръчно от служители на „Пътна полиция“.

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Предстои оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.