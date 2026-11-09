КЗП сезира КЗК за голяма търговска верига

К омисията за защита на потребителите (КЗП) изпрати сигнал до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за установени нарушения при ценообразуването в голяма търговска верига. Проверката е показала, че за съпоставими хранителни продукти от една и съща категория се прилагат различни по размер търговски надценки, като разликите надхвърлят законово допустимите 10%.

При анализа са сравнени документите за доставните и продажните цени, предоставени от търговеца. Установено е, че за сходни стоки, доставяни от различни производители, веригата прилага съществено различни надценки. Според КЗП тази практика може да постави отделни доставчици в неравностойно положение и да наруши условията за лоялна конкуренция.

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Съгласно Закона за защита на конкуренцията прилагането на различни надценки с разлика над 10% за съпоставими селскостопански и хранителни продукти от една продуктова категория се счита за забранена нелоялна търговска практика, представляваща дискриминация между търговски партньори.

КЗП е предоставила на антимонополния орган събраните доказателства и резултатите от проверката за преценка дали има основания за предприемане на действия. При доказано нарушение санкцията може да достигне до 10% от оборота на съответното предприятие.

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Комисията продължава проверките на доставните и продажните цени в големите търговски вериги. Целта е да бъдат установени необосновани увеличения на цените и практики, които ощетяват потребителите или поставят производители и доставчици в неравностойно положение.