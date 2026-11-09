Принц Хари се оттегли от ръководния си пост в компания за психично здраве

П ринц Хари се оттегли от поста си в американска компания за психично здраве по-малко от три месеца след завръщането си в Обединеното кралство.

Херцогът на Съсекс се присъедини към BetterUp през 2021 г., само броени седмици след разтърсващото интервю на Хари и Меган пред Опра Уинфри.

Prince Harry steps down from high-profile role as he makes major career change https://t.co/m7bQubdnV1 — HELLO! (@hellomag) November 9, 2026

В петък главният изпълнителен директор и съосновател на компанията Алекси Робишо обяви, че Хари ще се пренасочи от позицията си на главен директор по обществено въздействие в коучинг бизнеса към ролята на старши съветник.

Г-н Робишо посочи, че тази промяна ще позволи на херцога да се фокусира върху „ключови проекти с някои от най-големите ни корпоративни клиенти, работейки съвместно с нашия екип и лидерите, с които се партнираме“.

„Промяната му осигурява и повече време да развива инвестиционното си портфолио, да преследва нови бизнес възможности и да продължи подкрепата си за благотворителни каузи, които са близки до сърцето му. Хари, благодаря ти за това, което помогна да изградим тук. Радвам се, че ще продължим тази съвместна работа в новото ти качество.“, добави той.

През 2021 г. г-н Робишо защити решението за назначаването на херцога, заявявайки, че Хари е „един от най-страстните защитници на грижата за психичното здраве и психологическата устойчивост от години“.

Очаква се партньорството между BetterUp и фондацията „Игри за непобедими“ (Invictus Games) да продължи.

Хари и Меган се преместиха обратно в Обединеното кралство с децата си в края на август, но остават извън състава на работещите членове на кралското семейство, въпреки че провеждат свои собствени обществени прояви.

Harry loses top $1m-a-year job at Silicon Valley firm: Duke steps down into advisory role at mental health company BetterUp after he and Meghan moved back to UK https://t.co/OeVw9nWhz0 https://t.co/Vi88ksmvjK — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 9, 2026

Семейство Съсекс се подготвят за посещение в Европейския парламент в Брюксел във вторник, където ще изнесат съвместна реч за значението на дигиталната безопасност на децата при откриването на мемориала „Изгубеният екран“.

По-късно херцогът ще се присъедини към панелна дискусия под надслов „Отвъд обещанията: Изграждане на дигитално бъдеще, което работи за децата“, за да обсъдят начините за защита на подрастващите в интернет.

Това публично събитие ще бъде първото за Меган, откакто срещу баща ѝ, Томас Маркъл-старши, бяха повдигнати обвинения за притежание на материали със сексуално злоупотреба с деца.

Херцогинята заяви, че е „дълбоко разстроена“ от обвиненията срещу баща си, с когото е в отчуждени отношения още от периода преди сватбата си през 2018 г.

Във вторник публиката ще има възможност да задава въпроси, но това няма да бъде разрешено на медиите.