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Франция обвини Иран за кибератаките срещу хладилни системи на супермаркети

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас призова за твърд отговор

Николай Киров Николай Киров

9 ноември 2026, 19:59
Франция обвини Иран за кибератаките срещу хладилни системи на супермаркети
Източник: iStock

Ф ранция обвини Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в Иран за безпрецедентни кибератаки срещу хладилните системи на стотици супермаркети и обяви, че ще настоява за европейски санкции срещу отговорните за нападенията.

Атаките на 11 и 12 октомври са засегнали около 700 обекта във Франция, като са предизвикали повишаване на температурата в хладилните съоръжения. В някои магазини се е наложило да бъдат изхвърлени всички нетрайни хранителни продукти.

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„Мога да потвърдя, че тази атака е извършена от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция на Ислямска република Иран“, заяви на 9 ноември френският външен министър Жан-Ноел Баро.

„Това нападение е безпрецедентно както по своя мащаб, така и по степента на агресия. То представлява първата мащабна кибератака с цел саботаж на наша територия и е сериозно посегателство срещу националните интереси и сигурността на французите“, подчерта той.

Баро заяви, че Париж ще настоява за санкции на европейско равнище и вече е извикал иранския посланик, за да изрази остър протест.

Подобни инциденти са регистрирани и в други европейски държави. На 2 ноември хранителни магазини в най-малко девет други страни са били засегнати от предполагаеми кибератаки срещу фризерните им системи.

Парижкият прокурор Лор Бекюо съобщи, че е започнало съдебно разследване срещу ръководителя на иранската хакерска група „Шахид Каве“, двама негови заместници и други лица, които могат да бъдат установени. Групировката е свързана с Центъра за електронни и кибероперации на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

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„Ще предприемем всички други необходими и пропорционални мерки, публични или не, за да отговорим на този инцидент и да възпрем всеки, който би се опитал да го повтори“, предупреди Баро.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас също призова за твърд отговор, след като беше уведомена за заключенията на френските власти.

„Нашият отговор трябва да бъде силен“, заяви тя.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
кибератаки Франция Иран
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