Свят

Почти 900 пътници са евакуирани от гръцки ферибот след бомбена заплаха

Николай Киров Николай Киров

9 ноември 2026, 20:37
Почти 900 пътници са евакуирани от гръцки ферибот след бомбена заплаха
Източник: iStock

П очти 900 пътници са били евакуирани днес следобед от ферибот на гръцкото пристанище Пирея, след като е била получена заплаха за поставено взривно устройство на борда, съобщи гръцката телевизия „Скай“.

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Според информация от бреговата охрана заплахата е била отправена от неизвестно засега лице на телефона на пътник, който незабавно е уведомил екипажа на ферибота „Блу Стар 1“. Корабът е трябвало да изпълни редовен курс до островите Сирос, Патмос, Лерос, Кос и Родос.

От съображения за сигурност от ферибота са били евакуирани всичките 875 пътници. На борда е имало и 83 души екипаж.

Над 1500 души бяха евакуирани от круизен кораб в Гърция заради сигнал за бомба

Сапьори са започнали оглед на кораба, който остава в пристанището до завършване на проверките.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Петър Къдрев    
евакуация ферибот Гърция
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