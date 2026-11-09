България

БДЖ обяви, че влаковете ще продължат да спират на Павликени

Не се предвижда отпадане на нито един от съществуващите влакове

Николай Киров Николай Киров

9 ноември 2026, 18:14
БДЖ обяви, че влаковете ще продължат да спират на Павликени
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

В сички 24 бързи и пътнически влака, които ежедневно обслужват гара Павликени, ще продължат да се движат и с новия График за движение на влаковете за 2027 г. Не се предвижда отпадане на нито един от съществуващите влакове, нито ограничаване на досегашните възможности за пътуване на жителите и гостите на общината, съобщиха от БДЖ.

И през 2027 г. пътуващите от и до Павликени ще могат да използват директните бързи влакове по направленията София – Варна – София, Враца – Варна – Враца, София – Горна Оряховица – София и София – Русе – София.

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Съществуващото обслужване осигурява следните директни връзки:

7 бързи влака от Павликени за София и 7 в обратното направление;
5 бързи влака от Павликени през Горна Оряховица за Варна и 5 в обратното направление;
2 бързи влака от Павликени за Русе и 2 в обратното направление.

Данните сочат, че на ден под 100 пътници от Павликени ползват жп транспорт. Това означава средно около 4 - 5 заминаващи пътници на влак. Тези показатели са съществен фактор при планирането на транспортната услуга и определянето на спирките на отделните категории влакове. Въпреки сравнително ниския пътникопоток, БДЖ запазва съществуващото обслужване на гарата, като по този начин гарантира възможностите за пътуване на жителите и гостите на община Павликени.

При планирането на графика БДЖ отчита не само потребностите на отделните населени места, но и интересите на всички пътуващи по съответните направления. Искането за допълнително спиране на експресните влакове в Павликени не е обосновано нито от съществуващото железопътно обслужване на града, нито от отчетения пътникопоток. 

Експресните влакове са допълнителна транспортна услуга, която има за цел да осигури по-бързо придвижване на пътниците на дълги разстояния чрез ограничен брой междинни спирания. Тези влакове не са предназначени да обслужват всяка гара по маршрута си и не е предвидено да спират дори в градове със значително по-голямо население от Павликени. Добавянето на междинни спирания, които вече са осигурени с достатъчен брой бързи и пътнически влакове, би обезсмислило тази услуга и би довело до увеличаване на времето за пътуване на значително по-голям брой пътници.

Всички тези обстоятелства бяха подробно разяснени на проведената на 30.10.2026 г. среща с кмета на община Павликени, инж. Емануил Манолов. В хода на разговора той изрази принципно разбиране към представените данни и аргументите за организацията на железопътното обслужване, като пое ангажимент да внесе необходимата яснота сред жителите на общината. 

БДЖ уважава правото на гражданите да изразяват своето мнение и да поставят въпроси, свързани с обществения транспорт, но същевременно счита, че общественото обсъждане следва да се основава на коректна информация и реалните параметри на предлаганата услуга. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БДЖ    
БДЖ Павликени
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