България

Протест в София срещу насилието над животни

На протеста имаше полицейско присъствие

Николай Киров Николай Киров

9 ноември 2026, 23:06
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Г раждани се събраха на протест пред Военномедицинска академия (ВМА) с искане за справедливост и по-строги мерки срещу насилието над животни. Поводът е смъртта на кучето Кнопа и е една година от смъртта на кучето Мая, блъснато с автомобил от лекар.

Протест пред НДК заради кучето Мая

Организаторите от сдружение „Мечо и приятели“ настояват за отстраняването на лекаря от ВМА, регистър на насилниците над животни и законодателни промени, които да затворят възможностите извършителите да избягват наказание. Според тях въпреки първоначалното обещание на болницата лекарят продължава да работи там, а делото все още не е внесено в съда.

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На протеста имаше полицейско присъствие.

Протестиращите носеха плакати с послания срещу насилието и скандираха за съд и затвор за извършителите. Беше запазена и минута мълчание в памет на животните, загинали от жестокост.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Йоана Новакова    
протест ВМА насилие над животни
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