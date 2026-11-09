Протест в София срещу насилието над животни

„Защо си тръгна, след като отрови детето ми?“: Разтърсващи думи в съда след смъртта на 6-годишния Ангел

Дете на 13 г. сред участниците в гонката в центъра на София в събота вечер

Г раждани се събраха на протест пред Военномедицинска академия (ВМА) с искане за справедливост и по-строги мерки срещу насилието над животни. Поводът е смъртта на кучето Кнопа и е една година от смъртта на кучето Мая, блъснато с автомобил от лекар.

Протест пред НДК заради кучето Мая

Организаторите от сдружение „Мечо и приятели“ настояват за отстраняването на лекаря от ВМА, регистър на насилниците над животни и законодателни промени, които да затворят възможностите извършителите да избягват наказание. Според тях въпреки първоначалното обещание на болницата лекарят продължава да работи там, а делото все още не е внесено в съда.

Гаранция от 5000 лв. за мъжа, прегазил куче в София

На протеста имаше полицейско присъствие.

Протестиращите носеха плакати с послания срещу насилието и скандираха за съд и затвор за извършителите. Беше запазена и минута мълчание в памет на животните, загинали от жестокост.