Малко познати, но полезни функции за Google Maps

З а много хора Google Maps е просто приложение, което предоставя упътвания от едно място до друго. Въпреки че навигацията остава основната ѝ цел, услугата се е превърнала в мощен инструмент за пътуване и планиране, пълен с функции, които много потребители рядко използват. Независимо дали пътувате до работа, планирате почивка или просто откривате нов град, тези по-малко известни функции могат да направят пътуванията ви по-лесни, по-бързи и по-приятни.

Един от най-полезните инструменти са офлайн картите. Преди да се отправите някъде с лошо мобилно покритие, можете да изтеглите цял регион директно на телефона си. Навигацията продължава да работи дори без интернет връзка, което прави тази функция особено ценна за пътувания с кола, международни пътувания или отдалечени райони, където мобилните данни може да са ненадеждни. Просто отворете региона, който искате да изтеглите, така че желаната зона да е видима на дисплея и натиснете менюто (иконата на профила ви) и изберете Офлайн карти.

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Друга функция, която си струва да се използва, е Live View - навигацията с добавена реалност на Google. Вместо да разчита единствено на традиционната карта, Live View използва камерата на смартфона, за да наслагва стрелки и посоки върху реалния свят. Това може да бъде особено полезно, когато напускате гара или летище, където определянето на правилната посока пеша понякога може да бъде объркващо. Чрез докосване на Live View по време на пешеходна навигация, приложението осъществява достъп до камерата на телефона ви и сравнява обкръжението с огромната база данни на Google Street View.

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Вместо да разчита на плоски сателитни изображения или статични потребителски снимки, Immersive View използва изкуствен интелект и въздушни данни, за да съчетае фотореалистични 3D модели на забележителности, квартали и места. Може да преглеждате различни часове на деня, за да видите как изглежда улицата при залез слънце или да проверите прогнозните метеорологични условия за планираното ви посещение.

Функцията наслагва данни за популярни часове, което ви позволява да прецените колко натоварено ще бъде дадено място, преди да отидете. За да я изпробвате, потърсете поддържана забележителност или място, докоснете картата за предварителен преглед на Immersive View в секцията със снимки и свободно мащабирайте или накланяйте сцената.

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Приложението е полезно и за откриване на нови места. Предлага информация за ресторанти, кафенета, хотели и туристически атракции включва работно време, отзиви от клиенти, снимки и дори популярни часове за посещение. Това улеснява избягването на дълги опашки или избора на високо оценени дестинации по време на пътуване.

За тези, които често посещават едни и същи места, функцията „Списъци“ може да бъде изненадващо практична. Потребителите могат да запазват любими ресторанти, атракции или бъдещи дестинации в персонализирани колекции, което улеснява организирането на планове за почивка или създаването на списъци с желания за бъдещи пътувания. Тези списъци могат да се споделят и с приятели или семейство, когато се планират групови почивки.

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Друга подценявана възможност е споделянето на местоположение. Вместо да изпращаме досадни съобщения с въпрос „Къде си?“, Google Maps позволява на потребителите сигурно да споделят местоположението си в реално време с избрани контакти за определен период от време. Това може да бъде полезно при срещи с приятели, координиране на семейни пътувания или уведомяване на близки, че сте пристигнали безопасно.