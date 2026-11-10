Времето във вторник: Валежите спират, температурите скачат до 15 градуса

В ъв вторник сутринта в югоизточните райони все още ще превалява дъжд, но до обяд ще спре. След обяд и облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще е слаб и променлив по посока. Максималните температури ще са от 6 до 9 градуса в Северозападна България до 13–15 градуса на места в Южна България.

Източник: НИМХ/БАН

Планините

В планините ще преобладава облачно време. Преди обяд в района на Централен Балкан все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра – около 1 градус.

Черноморието

По Черноморието преди обяд също ще преобладава облачно време, но след обяд облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури там ще бъдат 12–13 градуса, температурата на морската вода е 13–15 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 часа и 12 минути и залязва в 17 часа и 09 минути, като продължителността на деня е 9 часа и 57 минути. Луната изгрява в 8 часа и 32 минути и залязва в 17 часа и 23 минути, а фазата ѝ е един ден след новолуние.

Сряда и четвъртък

През следващите дни със слаб, а в източните райони до умерен вятър от юг-югозапад ще се затопля. Облачността ще е предимно значителна, сутрин на отделни места в низините и котловините ще бъде мъгливо, като са възможни и ръмежи. Температурите ще се повишат значително и в четвъртък минималните ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните ще стигнат между 17 и 22 градуса.