Технологии

Големият доклад на Google: Изкуственият интелект не взема работни места, а автоматизира под 10% от задачите

Според мащабно проучване на интернет гиганта, по-голямата част от употребата на изкуствен интелект на работното място засега не води до замяна на служители. Напротив, повечето хора използват технологията като помощник

Мартин Дешев Мартин Дешев

24 юли 2026, 10:01
Големият доклад на Google: Изкуственият интелект не взема работни места, а автоматизира под 10% от задачите
Източник: iStock

И зкуственият интелект продължава бързото си интегриране в професиите и дебатите как той реално влияе на работните места продължават За да отговори на този въпрос, Google направи доклада AI & Economy ATLAS (Activity, Task, Landscape, and Adoption Study). Анализирайки огромен набор от данни от 15 милиона взаимодействия в 150 държави, 800 професии и 4000 задачи, първият доклад ATLAS v1.0 предлага най-изчерпателния поглед до момента върху внедряването на AI в реалния свят.

Констатациите от проучването оспорват широко разпространените предположения. Според тях очакваното заместване на работни места  всъщност минава към нюансирано, съвместно решаване на проблеми както в работата, така и в домашния живот. 

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Въпреки че изкуственият интелект е достигнал до почти всеки аспект на работните места, дълбочината му в рамките на специфични роли остава избирателна. Проучването на ATLAS установява, че внедряването му на работното място обхваща индустриални сектори, покриващи 68% от всички професии (което представлява приблизително 90% от общата заетост в САЩ). В рамките на типична работа обаче служителите използват изкуствен интелект само за около 21% от ежедневните си задачи. 

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Въпреки заглавията, предупреждаващи за изместване на работни места, автоматизацията на задачите остава малка засега. По-голямата част от взаимодействията на работното място се фокусират върху сътрудничеството, като брейнсторминг, стратегическо планиране, обучение и извличане на информация. По-малко от 10% от взаимодействията с изкуствен интелект на работното място напълно автоматизират дадена задача. Вместо това, работниците разчитат на изкуствения интелект като творчески партньор за нерутинни, когнитивни дейности, като тестване на хипотези и проектиране.

Изкуственият интелект вече не е единствено в традиционните офис среди с „бели якички“. Проучването подчертава значителното му разпространение сред конкретни специалисти, като автомобилни техници и индустриални механици, които използват разговорния AI като сътрудник за диагностика в реално време, отстраняване на електрически проблеми и инспекции на оборудване. Работниците в тези практически области са два пъти по-склонни да използват мултимодален AI (включващ изображения и видео входове) за решаване на физически проблеми.

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Стандартните икономически показатели често пропускат личните покачвания на производителността, случващи се извън офиса. Над 86% от всички взаимодействия се случват в неработен контекст. Потребителите често се обръщат към изкуствен интелект, за да се справят с административни задачи, като например навигиране в държавни формуляри, управление на данъци, проучване на покупки и отстраняване на неизправности в домакинските уреди. 

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Въвеждането на изкуствения интелект се е разпространило в световен мащаб, като активното му използване е регистрирано в 150 държави и територии. Езиковите бариери също намаляват: английският език представлява само около една трета от глобалните взаимодействия, като потребителите уверено използват изкуствения интелект на родния си език. Въпреки това, на глава от населението, приемането му следва тясно БВП на глава от населението, което сигнализира за продължаващ риск от трайно глобално цифрово разделение.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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