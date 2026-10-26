Технологии

Как да използваме оптимално хотспота на смартфона си

Функцията за хотспот, т.е. да споделяме мобилния си интернет с други устройства чрез превръщането на телефона в Wi-Fi рутер, е много популярна и полезна, но има някои особености, които може да ограничат нейната ефективност, ако не ги оптимизираме

Мартин Дешев Мартин Дешев

26 октомври 2026, 10:06
Как да използваме оптимално хотспота на смартфона си
Източник: iStock

П овечето потребители на смартфони знаят, че телефонът им може да се превърне в преносима Wi-Fi точка за достъп, позволявайки на лаптоп или таблет да се свърже с интернет, когато няма налична стандартна връзка. Много хора обаче пропускат факта, че Android предлага няколко начина за споделяне на тази връзка, включително опции, които правят процеса по-лесен, по-гъвкав, а понякога и по-надежден, отбелязва How-to Geek.

Тези функции могат да превърнат смартфона в изненадващо ефективно резервно решение за достъп до интернет. Независимо дали работите, докато пътувате, справяте се с прекъсване на домашния интернет или помагате на някой друг да се свърже с мрежата. 

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Споделянето на интернет връзка (hotspot) обикновено включва активиране на функцията, намиране на името на мрежата от друго устройство и въвеждане на парола. Някои телефони с Android обаче предлагат по-удобна алтернатива: споделяне на данните за достъп чрез QR код.

След като активирате хотспота, отворете настройките му и потърсете опция за споделяне чрез QR код. Друго устройство може да сканира кода, за да се свърже, без да се налага ръчно въвеждане на паролата. Това е особено полезно, когато няколко души се нуждаят от достъп или когато свързвате таблет, който няма собствена мобилна връзка. Освен това се намалява рискът от допускане на грешка при въвеждането на сложна парола.

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За хората, които работят на лаптоп, USB споделянето на интернет (USB tethering) е още една полезна възможност. Свържете телефона чрез съвместим USB кабел, отворете настройките за хотспот и споделяне на интернет и активирайте опцията за USB споделяне. Кабелната връзка елиминира необходимостта от излъчване на Wi-Fi мрежа и може да осигури стабилна връзка в среда, в която има много други безжични мрежи. Освен това, докато е свързан, телефонът може да се зарежда, макар че скоростта на зареждане зависи от използваното оборудване. 

Една от най-значимите, но често пренебрегвани настройки в менюто за мобилна точка за достъп, е възможността за промяна на честотния обхват на излъчване. Повечето телефони с Android позволяват превключване между традиционния обхват от 2,4 GHz и по-бързия обхват от 5 GHz (а при по-новите устройства дори 6 GHz).

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2,4 GHz предлага по-голям обхват и по-добро преминаване през стени, но е силно натоварен и податлив на смущения. Преминаването към 5 GHz осигурява значително по-висока скорост на пренос на данни и по-ниска латентност, което е идеално, ако предавате видео или участвате във видеоразговори през лаптопа си. Ако свързаните устройства се намират близо до телефона ви, превключването към 5 GHz драстично подобрява качеството на връзката.

Оставянето на мобилната точка за достъп включена, след като компютърът или таблетът се изключат, е бърз път към изтощаване на батерията и прекомерно използване на данни. Android включва функция „Изключване на точката за достъп автоматично“ (понякога наричан настройки за време на изчакване). Когато е активиран, телефонът следи активните връзки. Ако никое устройство не черпи активно данни за определен период (обикновено от 5 до 10 минути), точката за достъп се изключва напълно.

Споделянето на мобилния интернет не бива да означава компрометиране на сигурността на мрежата ви. Разширените настройки на хотспота позволяват да промените протокола за сигурност от остарели стандарти към модерното криптиране WPA3, както и да скриете името на мрежата си (SSID).

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WPA3 осигурява надеждна защита срещу опити за разбиване на пароли чрез метода на грубата сила (brute-force), което е особено важно, ако често използвате хотспот на оживени обществени места, като кафенета или летища. Скриването на името на мрежата добавя допълнително ниво на поверителност, така че случайни минувачи да не могат да видят или да се опитат да засекат сигнала, който излъчвате.

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Може би най-хитрият трик в арсенала на Android за споделяне на интернет е възможността за създаване на „мост“ между връзките. При много смартфони вече може да споделяте активна Wi-Fi връзка чрез хотспот. Ако сте отседнали в хотелска стая, където Wi-Fi мрежата позволява достъп само за едно устройство, може да свържете телефона си към мрежата и да активирате точката за достъп. Така телефонът действа като посредник, който разпределя хотелския интернет към останалите ви джаджи.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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