Свят

Ураганни ветрове във Великобритания: Бурята „Боело“ взе две жертви и нанесе тежки щети

Опустошителната буря „Боело“ взе две жертви във Великобритания, след като падащи дървета премазаха автомобили в Северен Лондон и Шотландия, а ураганният вятър със 137 км/ч остави над 90 000 домакинства без електричество

26 октомври 2026, 10:00
Ураганни ветрове във Великобритания: Бурята „Боело“ взе две жертви и нанесе тежки щети
Източник: iStock photos/Getty images

Д вама мъже загинаха, след като бяха ударени от падащи дървета, докато бурята „Боело“ продължава да носи тежки метеорологични условия във Великобритания, съобщи Би Би Си.

Мъж на възраст около 20 години е обявен за починал в Северен Лондон, след като автомобилът, който е управлявал, е бил ударен от падащо дърво. Инцидентът е станал часове след като 60-годишен мъж е загинал в района на Дъмфрис и Галоуей.

Според Асоциацията на енергийните мрежи (Energy Networks Association – ENA), вчера вечерта тежкото време, връхлетяло Обединеното кралство, е оставило над 90 000 домакинства и обекти без електрозахранване.

От ENA допълват, че възстановяването на захранването за останалите без ток се бави, тъй като опасните условия „ограничават възможностите на мрежовите инженери да започнат работа по безопасен начин“.

Полицията е получила сигнал за паднало дърво върху движещ се автомобил на улица „Долис Роуд“ във Финчли; мъжът е обявен за починал на място.

Главен инспектор Гай Елууд от командния център за Северозападен Лондон заяви: „Това е изключително трагичен инцидент и мислите ни са с близките на младия мъж, който загуби живота си“.

Говорител на Лондонската служба за спешна медицинска помощ съобщи, че на мястото са изпратени екипи за реагиране при инциденти, парамедици от специализирания екип за работа в опасни условия, както и екип за оказване на спешна помощ при травми от въздушната линейка на Лондон.

По-рано от полицията в Шотландия съобщи, че мъж е загинал, след като е бил ударен от падащо дърво в района на Мид Келтън, близо до Касъл Дъглас. Междувременно две жени също са били откарани в болница, след като са били ударени от друго падащо дърво в Аберфелди.

По време на бурята „Боело“ и предходната буря „Остин“, която връхлетя Обединеното кралство в петък, 838 700 домакинства и обекти в цялата страна са останали без електрозахранване, сочат данни на ENA.

В неделя сутринта поривите на вятъра достигнаха своя връх – около 137 км/ч.

Оранжевият код за силен вятър, издаден от британската метеорологична служба, остана в сила до 21:00 ч. в неделя за територията на Шотландия и части от Северна Англия.

Източник: БГНЕС    
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