Технологии

Apple смело навлиза в сегмента на умните домове

Компанията представи комплект нови устройства, които имат за цел да улеснят потребителите да управляват и охраняват домовете си с умни камери, термостати, ключалки и мултимедиен център за повече и по-лесни забавления

Мартин Дешев Мартин Дешев

14 октомври 2026, 09:48
Apple смело навлиза в сегмента на умните домове
Източник: Apple

Apple предприема по-мащабна стъпка към пазара на технологии за умен дом, като представя нова гама от свързани устройства, наред с Apple HomeView – устройство със сензорен екран, създадено да обедини функциите за забавление, комуникация и управление на дома. Тези нови продуктови серии променят начина, по който потребителите взаимодействат с домовете си и как ги управляват. 

Те бележат значително разширяване на стратегията на Apple да превърне своята екосистема в по-съществена част от ежедневието, не само чрез iPhone и други лични устройства, но и чрез технологиите, които хората използват у дома. Новата колекция Apple Home включва камери за вътрешно и външно наблюдение, видеозвънец, интелигентна ключалка, термостати и температурни сензори. Продуктите са разработени в сътрудничество с LG Electronics и Schneider Electric и са проектирани да работят директно с приложението Home на Apple, без да изискват от потребителите да инсталират отделни приложения или да създават допълнителни акаунти. 

Новият ъпдейт на Windows 11 е скучен, но не може без него

Новата гама камери на LG включва модели за вътрешен и външен монтаж, камера с прожектор, както и видеозвънец с две камери. Устройствата предлагат резолюция до 2.5K и поддържат интелигентно разпознаване на хора, познати лица, пратки и домашни любимци. Камерата за вътрешен монтаж разполага и с моторизиран механизъм за накланяне, проектиран с мисъл за поверителността: тя се насочва надолу, когато членовете на домакинството се приберат.

Интелигентната брава използва технологията Ultra Wideband, за да засече приближаващ се потребител с ключ за дома в iPhone или Apple Watch, като автоматично отключва вратата, без да е необходимо докосване. А създаденият съвместно с Schneider Electric интелигентен термостат съчетава енергийна ефективност с прецизно управление на климата. 

Процесът на настройка е замислен като лесен и бърз. Започва с едно докосване на iPhone. След свързване, аксесоарите могат да се управляват чрез приложението Home или с помощта на Siri. От Apple посочват, че устройствата използват криптиране от край до край за данните, свързани с дома, което не позволява на компанията и нейните партньори да имат достъп до тази информация.

Този подход осигурява на Apple по-пряко присъствие в продуктови категории, в които конкуренти като Amazon и Google вече са изградили мащабни екосистеми за умен дом. Вместо да разчита единствено на аксесоари от трети страни, Apple вече предлага препоръчителна колекция, създадена с цел осигуряване на единно потребителско изживяване. 

Източник: Apple

Другият важен дебют е на Apple HomeView. Това е интелигентен дисплей, предназначен да служи като общ център за управление в дома. Устройството разполага със 7-инчов Liquid Retina екран и съчетава функции за управление на умния дом с възможности за възпроизвеждане на музика и видео, провеждане на FaceTime разговори, изпращане на съобщения и достъп до други услуги на Apple.

Новата ера на абонаментите: Плащаме колкото използваме

OpenAI пуска dots: AI агенти, които "ще могат всичко"

HomeView се предлага във варианти за поставяне върху маса или за монтиране на стена и позволява визуализиране на картина от камери, регулиране на осветлението и температурата, заключване на врати и управление на съвместими устройства чрез сензорния екран или гласови команди. Интерфейсът за видеонаблюдение може да показва едновременно картина от максимум девет камери, което го прави полезен за следене на дома, доставки и домашни любимци. 

Чрез технология за разпознаване на лица HomeView може да разпознае до шестима различни членове на домакинството, като незабавно адаптира интерфейса си, за да покаже персонализирани приложения и уиджети, както и достъп до лични данни в приложенията „Съобщения“, FaceTime и „Календар“. HomeView въвежда и Siri AI: версия на гласовия асистент, която Apple описва като по-способна и по-умееща да води диалог. От Apple посочват, че мерките за защита на личните данни са проектирани така, че да поддържат информацията на отделните потребители изолирана, дори когато устройството се ползва съвместно.

Експерт: Прахосваме трилиони за развитието на AI

Как да впрегнем изкуствения интелект за по-спокойна работа, а не за сляпа продуктивност

Новите продукти на Apple също така подчертават стремежа на компанията към интегриране на хардуер, софтуер и услуги. Аксесоарите от серията Home Collection поддържат екосистемата Apple Home и устройствата, съвместими със стандарта Matter, докато HomeView обединява функциите за управление и развлечение на едно място. Термостатите могат да работят и с функциите на Apple за адаптивно регулиране на температурата, като настройват параметрите според ежедневния ритъм на домакинството. 

Разрастването на Apple обаче има географски ограничения. Към момента HomeView няма да се предлага в Европейския съюз, тъй като Siri AI все още не е наличен за iOS в този регион. Компанията заявява, че работи по намирането на решение. 

Как да защитим най-важните си данни в Windows

AI може да не е взел работата ви, но е повлиял на заплатата

Очаква се доставките на продуктите от серията Home Collection да започнат през декември, а някои аксесоари ще се появят в началото на 2027 г. Цената на HomeView в САЩ започва от 299 долара, като продажбите стартират на 13 ноември. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Android смартфон мобилен телефон софтуер хардуер технологии Apple iPhone умен дом
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Газ през България и АЕЦ „Белене“: Радев разкри още подробности за разговора си с Буданов

Газ през България и АЕЦ „Белене“: Радев разкри още подробности за разговора си с Буданов

Лагуната на раците човекоядци: Там ли е „скрит“ самолетът на Амелия Еърхарт?

Лагуната на раците човекоядци: Там ли е „скрит“ самолетът на Амелия Еърхарт?

Няма да има печат върху машинните разписки на президентските избори

Няма да има печат върху машинните разписки на президентските избори

Монблан „порасна“: Най-високият връх в Алпите се издигна с близо два метра

Монблан „порасна“: Най-високият връх в Алпите се издигна с близо два метра

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
Omoda 5 повежда марката към следващата глава от европейската атака

Omoda 5 повежда марката към следващата глава от европейската атака

carmarket.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 7 часа
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 7 часа
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 5 часа
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Екшън в София: 21-годишен открадна мотор и избяга от полицията след гонка

Екшън в София: 21-годишен открадна мотор и избяга от полицията след гонка

България Преди 3 минути

С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа

Хладен душ за пазара на труда: 3600 обяви по-малко, заплатите забавят ръста

Хладен душ за пазара на труда: 3600 обяви по-малко, заплатите забавят ръста

Парите ни Преди 8 минути

Свободните позиции през септември са с 9,5% по-малко на годишна база, а финансовото министерство очаква номиналният ръст на заплатите да се забави до 8,5% тази година

Обвиниха робот в неприлично поведение с 16-годишна, полицията го конфискува

Обвиниха робот в неприлично поведение с 16-годишна, полицията го конфискува

Любопитно Преди 19 минути

Германската полиция конфискува робот, открит в багажника на собственика му, след като 16-годишно момиче алармира, че машината е извършила неприлични жестове и докосвания по време на технологично изложение

Кабинетът изпраща на ЕК бюджетния план за 2027 г.: Какво е предвидено в него

Кабинетът изпраща на ЕК бюджетния план за 2027 г.: Какво е предвидено в него

България Преди 36 минути

По-високи пенсии и заплати, повече пари за децата и нови данъчни облекчения за бизнеса

Разкриха причината за травмата на главата на Шон „Диди“ Комбс

Разкриха причината за травмата на главата на Шон „Диди“ Комбс

Свят Преди 45 минути

Рапърът Шон „Диди“ Комбс бе спешно откаран в болница в Ню Джърси след инцидент в затвора „Форт Дикс“. Източници разкриват как точно се е стигнало до нараняването на главата му, съобщават американските медии

ООН осъди атаките срещу кораби в Черно море, предупреди за риск за световните пазари

ООН осъди атаките срещу кораби в Черно море, предупреди за риск за световните пазари

Свят Преди 45 минути

Говорителят на генералния секретар Стефан Дюжарик изрази особена загриженост за нападенията край България

Един от Вулканите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Един от Вулканите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 48 минути

Кое племе ще се озове около огъня на номинациите?

Папа Лъв XIV

Брат на папа Лъв XIV също се бори с рак

Свят Преди 53 минути

Двамата братя са поддържали контакт миналата седмица

Ваучерите за храна: От „дъното“ до нивата на Белгия и Португалия

Ваучерите за храна: От „дъното“ до нивата на Белгия и Португалия

Парите ни Преди 1 час

Операторите се надяват новият данък от 7% да не обезсмисли придобивката и отговарят на Манолова, че КЗК вече е проверявала влиянието на ваучерите върху цените

Хали Бери обвини бившия си съпруг: "Манипулира 13-годишния ни син, вместо да слуша свидетелите"

Хали Бери обвини бившия си съпруг: "Манипулира 13-годишния ни син, вместо да слуша свидетелите"

Любопитно Преди 1 час

Актрисата отхвърли обвиненията във физическо насилие и заяви пред съда, че бившият ѝ съпруг Оливие Мартинес умишлено игнорира показанията на преките свидетели, за да манипулира 13-годишния им син срещу нея

Андрей Стефанов

Злато и по математика, и по информатика: Андрей Стефанов е отличен за олимпиец за 2026 г.

България Преди 1 час

На фона на успехите на националните отбори участието в общинските кръгове по науки нараства с близо 10%

Стилни и влюбени: Брад Пит и Инес де Рамон завладяха нощен Париж

Стилни и влюбени: Брад Пит и Инес де Рамон завладяха нощен Париж

Любопитно Преди 1 час

Актьорът и любимата му показаха перфектна хармония и коренно различен стил по време на романтична излизане за концерт във френската столица, разкривайки повече за естественото развитие на връзката си

<p>Какво включва новият военен план на НАТО срещу Русия?</p>

„Блокирай, притъпи, сломи“: Какво включва новият военен план на НАТО срещу Русия?

Свят Преди 1 час

Върховният главнокомандващ на НАТО заяви, че разкрива плана за спиране на руско нахлуване в Европа, въпреки че заплахата не е „непосредствена“

Къде спират водата в София утре

Къде спират водата в София утре

България Преди 1 час

Водоподаването в част от столичния квартал „Гео Милев“ ще бъде прекъснато заради ремонт на водопровод

Силният вятър обърна камион на Подбалканския път

Силният вятър обърна камион на Подбалканския път

България Преди 1 час

Няколко тежкотоварни автомобила са аварирали

Пеевски: Милиардите за магистрали да отидат за отбрана, сигурност и компенсации

Пеевски: Милиардите за магистрали да отидат за отбрана, сигурност и компенсации

България Преди 2 часа

Лидерът на ДПС обвини управляващите, че подготвят анекси за „Хемус“ с до три пъти по-високи цени и предупреди за „пълнене на касите на олигарсите“ след изборите

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg

5 породи кучета, които се срещат в различни размери

dogsandcats.bg
1

Затвориха достъпа до водопадите Игуасу

sinoptik.bg
1

Присъда за сърбин, отровил лешояд

sinoptik.bg

Ралф Лорън на 87: Когато американската мечта се превърне в модна империя

Edna.bg

Добре дошъл: Криси Верославова стана майка, кръсти сина си Самуил

Edna.bg

Правителството изпраща на ЕК плана за Бюджет 2027: Какво е заложено в него

Nova.bg

Предложиха Магдалена Лазарова за временно изпълняващ функциите главен прокурор

Nova.bg