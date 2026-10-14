Apple смело навлиза в сегмента на умните домове

Apple предприема по-мащабна стъпка към пазара на технологии за умен дом, като представя нова гама от свързани устройства, наред с Apple HomeView – устройство със сензорен екран, създадено да обедини функциите за забавление, комуникация и управление на дома. Тези нови продуктови серии променят начина, по който потребителите взаимодействат с домовете си и как ги управляват.

Те бележат значително разширяване на стратегията на Apple да превърне своята екосистема в по-съществена част от ежедневието, не само чрез iPhone и други лични устройства, но и чрез технологиите, които хората използват у дома. Новата колекция Apple Home включва камери за вътрешно и външно наблюдение, видеозвънец, интелигентна ключалка, термостати и температурни сензори. Продуктите са разработени в сътрудничество с LG Electronics и Schneider Electric и са проектирани да работят директно с приложението Home на Apple, без да изискват от потребителите да инсталират отделни приложения или да създават допълнителни акаунти.

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Новата гама камери на LG включва модели за вътрешен и външен монтаж, камера с прожектор, както и видеозвънец с две камери. Устройствата предлагат резолюция до 2.5K и поддържат интелигентно разпознаване на хора, познати лица, пратки и домашни любимци. Камерата за вътрешен монтаж разполага и с моторизиран механизъм за накланяне, проектиран с мисъл за поверителността: тя се насочва надолу, когато членовете на домакинството се приберат.

Интелигентната брава използва технологията Ultra Wideband, за да засече приближаващ се потребител с ключ за дома в iPhone или Apple Watch, като автоматично отключва вратата, без да е необходимо докосване. А създаденият съвместно с Schneider Electric интелигентен термостат съчетава енергийна ефективност с прецизно управление на климата.

Процесът на настройка е замислен като лесен и бърз. Започва с едно докосване на iPhone. След свързване, аксесоарите могат да се управляват чрез приложението Home или с помощта на Siri. От Apple посочват, че устройствата използват криптиране от край до край за данните, свързани с дома, което не позволява на компанията и нейните партньори да имат достъп до тази информация.

Този подход осигурява на Apple по-пряко присъствие в продуктови категории, в които конкуренти като Amazon и Google вече са изградили мащабни екосистеми за умен дом. Вместо да разчита единствено на аксесоари от трети страни, Apple вече предлага препоръчителна колекция, създадена с цел осигуряване на единно потребителско изживяване.

Източник: Apple

Другият важен дебют е на Apple HomeView. Това е интелигентен дисплей, предназначен да служи като общ център за управление в дома. Устройството разполага със 7-инчов Liquid Retina екран и съчетава функции за управление на умния дом с възможности за възпроизвеждане на музика и видео, провеждане на FaceTime разговори, изпращане на съобщения и достъп до други услуги на Apple.

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HomeView се предлага във варианти за поставяне върху маса или за монтиране на стена и позволява визуализиране на картина от камери, регулиране на осветлението и температурата, заключване на врати и управление на съвместими устройства чрез сензорния екран или гласови команди. Интерфейсът за видеонаблюдение може да показва едновременно картина от максимум девет камери, което го прави полезен за следене на дома, доставки и домашни любимци.

Чрез технология за разпознаване на лица HomeView може да разпознае до шестима различни членове на домакинството, като незабавно адаптира интерфейса си, за да покаже персонализирани приложения и уиджети, както и достъп до лични данни в приложенията „Съобщения“, FaceTime и „Календар“. HomeView въвежда и Siri AI: версия на гласовия асистент, която Apple описва като по-способна и по-умееща да води диалог. От Apple посочват, че мерките за защита на личните данни са проектирани така, че да поддържат информацията на отделните потребители изолирана, дори когато устройството се ползва съвместно.

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Новите продукти на Apple също така подчертават стремежа на компанията към интегриране на хардуер, софтуер и услуги. Аксесоарите от серията Home Collection поддържат екосистемата Apple Home и устройствата, съвместими със стандарта Matter, докато HomeView обединява функциите за управление и развлечение на едно място. Термостатите могат да работят и с функциите на Apple за адаптивно регулиране на температурата, като настройват параметрите според ежедневния ритъм на домакинството.

Разрастването на Apple обаче има географски ограничения. Към момента HomeView няма да се предлага в Европейския съюз, тъй като Siri AI все още не е наличен за iOS в този регион. Компанията заявява, че работи по намирането на решение.

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Очаква се доставките на продуктите от серията Home Collection да започнат през декември, а някои аксесоари ще се появят в началото на 2027 г. Цената на HomeView в САЩ започва от 299 долара, като продажбите стартират на 13 ноември.