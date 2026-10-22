AI откри уязвимост в милиони интернет страници по света

И зкуственият интелект помогна за разкриването на сериозен проблем със сигурността, засягащ фундаментална част от интернет. Експерти, използващи инструменти с изкуствен интелект от OpenAI и Google, откриха критични уязвимости в PHP: език за програмиране, който се използва от около 70% от уебсайтовете. Това откритие доведе до предприемането на международни мерки за сигурност, като някои правителствени уебсайтове бяха временно изключени, докато администраторите работеха по защитата на своите системи.

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Експерти от компанията за киберсигурност Calif откриха една от уязвимостите с помощта на модела GPT-5.6 Sol на OpenAI. Отделно от това, Wiz: дъщерно дружество на Google, специализирано в киберсигурността, използва собствени инструменти за сигурност, базирани на изкуствен интелект (Google Gemini 4 Argon), както и технологии на OpenAI, за да идентифицира допълнителни пропуски.

Уязвимостите, наричани общо PHP2Shell, са съществували в кода на PHP в продължение на години. Те биха могли да позволят на нападатели да изпълняват злонамерени команди от разстояние, като потенциално получат достъп до сървъра, файловете и базите данни на даден уебсайт. Това би могло да доведе до разкриване на поверителна информация, промяна на съдържанието на уебсайта (т.нар. defacement) или да осигури отправна точка за извършване на последващи атаки.

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Експертите работиха съвместно с екипа, поддържащ PHP, както и с други компании за киберсигурност, за да подготвят корекции, преди уязвимостите да бъдат публично оповестени. Ситуацията обаче стана по-належаща, след като Amazon съобщи, че е засякла опит за експлоатация срещу една от своите нарочно уязвими системи, които служат за примамка, още преди публичното разкриване на проблема. Впоследствие компании за сигурност предупредиха за възникващи атаки, макар че пълният мащаб остана неясен.

Фондацията PHP пусна актуализации за сигурност, докато големи технологични и инфраструктурни компании помогнаха за координирането на действията. Cloudflare и други доставчици подготвиха защитни мерки, а правителствените агенции за киберсигурност призоваха организациите незабавно да актуализират засегнатите системи.

Агенцията за национална сигурност на САЩ посъветва организациите да изключат засегнатите системи от интернет, ако не могат да приложат необходимите корекции своевременно. Няколко правителствени уебсайта в Европа бяха временно свалени като предпазна мярка.

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Най-голямото предизвикателство е, че пускането на корекция не прави автоматично интернет сигурен. Всеки засегнат уебсайт, доставчик на хостинг услуги и организация трябва да актуализира софтуера си. По-малките уебсайтове, пренебрегваните сървъри и системите, работещи с неподдържани версии на PHP, могат да останат уязвими дълго време и след пускането на ъпдейта.

Какво означава това за обикновените интернет потребители?

За повечето хора няма причина да се предполага, че личните им компютри или телефони са били директно компрометирани, само защото посещават уебсайтове, изградени с PHP. Уязвимостите засягат предимно сървърите, на които работят тези уебсайтове, а не устройството на всеки посетител.

Като обикновен потребител, не може да закърпите PHP на собственото си устройство, защото уязвимостта съществува на сървърите, които хостват уебсайтове, а не на вашия личен компютър или телефон. Ако обаче управлявате личен уебсайт, блог за малък бизнес или WordPress сайт, използващ PHP, трябва незабавно да актуализирате сървърната си среда и плъгини.

Въпреки това, компрометираните сървъри могат да изложат обикновените потребители на риск. Хакерите могат да откраднат информация, съхранявана на уебсайт, да имат достъп до клиентски бази данни или да манипулират страници, за да разпространяват злонамерено съдържание.

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Не е нужно да спирате да използвате WordPress уебсайтове или да избягвате онлайн пазаруването. Вместо това, бъдете внимателни относно неочаквани заявки за вход, подозрителни връзки и необичайни известия за сигурност. Използването на уникални пароли и многофакторно удостоверяване също може да ограничи щетите, ако информацията бъде открадната.

Собствениците на уебсайтове трябва да се свържат със своите доставчици на хостинг, за да потвърдят, че засегнатите версии на PHP са закърпени. Потребителите могат основателно да очакват реномираните услуги да приемат тази отговорност сериозно.

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Мащабните дигитални инциденти често подтикват хакерите към по-разнообразнидействия. Хакерите често изпращат фишинг имейли или създават фалшиви предупреждения за сигурността, представяйки се за вашия хостинг доставчик, банка или технологичен партньор, като твърдят, че акаунтът ви е компрометиран от „PHP2Shell“. Винаги отваряйте официалните портали за услуги самостоятелно, вместо да кликвате върху връзки в непоискани имейли, касаещи сигурността.