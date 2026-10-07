Технологии

Как да впрегнем изкуствения интелект за по-спокойна работа, а не за сляпа продуктивност

Изкуственият интелект плавно и уверено си запазва все по-голямо място в ежедневието ни, без значение дали искаме или не. Затова може би е по-добре да намерим начини да го оползотворим и да направим работата си по-приятна

Мартин Дешев Мартин Дешев

7 октомври 2026, 10:14
Как да впрегнем изкуствения интелект за по-спокойна работа, а не за сляпа продуктивност
Източник: iStock/GettyImages

Ч есто се говори за изкуствения интелект в контекста на работните места, които той би могъл да замени. Дали и как това ще се случи, е въпрос на прогнози и просто на време, за да го видим. До тогава обаче е ясно, че AI, или както американският президент Доналд Тръмп го прекръсти – SI (супер интелект), ще продължи своето плавно и уверено настаняване в ежедневието ни.

Съществува и един много по-положителен поглед към темата: какво би станало, ако изкуственият интелект просто премахнеше някои от най-досадните аспекти на работния ви ден? Повечето дискусии относно изкуствения интелект на работното място се съсредоточават главно върху показателите за продуктивност, резултатите от дейността и оптимизирането на скоростта на работа.

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Разглеждането на изкуствения интелект единствено като инструмент за икономическа ефективност обаче пропуска една съществена възможност: използването на технологията за намаляване на ежедневния стрес и създаване на по-приятна работна среда, отбелязва CNET. Като изместят фокуса от преследването на ефективност към психическото благополучие, служителите могат да използват помощта на изкуствения интелект, за да намалят напрежението от рутинните задачи и да внесат елемент на персонализация в ежедневната си работа.

Постоянният натиск от известия за съобщения, графици за срещи и повтарящи се задачи създава рутина, която води до умора на работното място. Вместо да използват изкуствения интелект единствено за генериране на по-голям обем от работни резултати, служителите могат да го впрегнат, за да променят начина, по който възприемат професионалната си среда. Вдъхновявайки се от съвременните тенденции за „романтизиране“ на ежедневието, изкуственият интелект предлага креативни начини за разведряване на атмосферата, въвеждане на кратки паузи и преодоляване на дребни оперативни затруднения.

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Една от най-лесните сфери, от които да започнете, е електронната поща. Вместо ръчно да сортирате всяко съобщение, може да използвате изкуствен интелект, за да организирате входящата си поща въз основа на инструкции, подадени на естествен език. Може да му възложите задачи като идентифициране на спешни съобщения, отделяне на информационни бюлетини от служебната кореспонденция или изготвяне на чернови с отговори на често задавани въпроси. Целта не е AI да отговаря на всичко, а да се елиминират част от рутинните решения, които прекъсват работния ви ден.

Изкуственият интелект може да влезе и в ролята на личен ежедневен асистент. Един полезен подход е да му предоставите информация за задачите, срещите и приоритетите си и да поискате от него да ги превърне в реалистичен план за деня. Вместо да започвате сутринта с преглед на няколко различни приложения и опити да прецените кое е най-важно, ще имате готов списък с приоритети.

Ежедневният брифинг може да стигне по-далеч, като комбинира информация от вашия календар, имейл и списък със задачи. Изкуственият интелект може да обобщи предстоящите задачи, да определи крайни срокове и да предложи кои задачи заслужават първо внимание. За хора, които редовно се чувстват заети, без реално да постигат напредък, това може да бъде особено полезно.

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Срещите са друга очевидна цел. Инструментите за транскрипция и водене на бележки с изкуствен интелект могат да запишат разговорите и да ги превърнат в обобщения и елементи за действие. Вместо да се опитвате да слушате, да си водите подробни бележки и да запомняте всяко решение едновременно, може да се концентрирате повече върху самата дискусия и да прегледате структурираните бележки след това.

Важно е да накарате изкуствения интелект да генерира нещо полезно, а не просто стенограма. Помолете го да изведе взетите решения, останалите без отговор въпроси, разпределените отговорности и крайните срокове. Така 45-минутно съвещание може да се превърне в кратък списък с действия, които действително трябва да бъдат предприети.

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Изкуственият интелект може да се използва и за създаване на малки инструменти за решаване на много специфични проблеми. Не е задължително да можете да програмирате. Съвременните AI модели могат да създават прости приложения, информационни табла и работни процеси въз основа на инструкции, подадени на естествен език. Ако редовно отделяте по един час за изпълнението на една и съща задача, си струва да проверите дали изкуственият интелект може да автоматизира част от този процес.

AI може да помогне и за подобряване на комуникацията между служителите. Директната и динамична писмена комуникация често води до недоразумения или излишно безпокойство относно тона на съобщението. Лесно е да напишем някое напомняне за забравена задача по начин, по който не ни се иска да се изразяваме, особено, когато сме уморени.

Платформите с изкуствен интелект са особено ефективни при коригирането на емоционалния тон. Прекарването на кратки бележки или директни отговори през AI асистент с инструкции за „смекчаване на тона“, „добавяне на сърдечен професионализъм“ или „поставяне на граници по приятелски начин“, спестява време и напрежение, свързано с внимателното подбиране на думи за трудни имейли. Това намалява риска от погрешно тълкуване и същевременно помага за поддържането на добри отношения с колеги и клиенти.

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Дори изграждането на професионални контакти може да спечели от това. Преди да се свържете с потенциален клиент или колега, изкуственият интелект може да проучи публично достъпната информация и да открие подходящи допирни точки, благодарение на които представянето ви няма да звучи шаблонно. Вместо да започнете със стандартно професионално съобщение, бихте могли да откриете искрен общ интерес или значима подробност, които да осигурят по-естествено начало на разговора.

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И накрая, изкуственият интелект може да бъде полезен в ролята на критик, а не на ентусиазиран поддръжник. Да, много ботове са обвинявани, че ентусиазирано подкрепят всяко твърдение, но това не означава, че не могат да бъдат подканени да бъдат и по-критични. Помолете го да прегледа презентацията, предложението или идеята ви и изрично да потърси слабите им страни. Ако инструктирате изкуствения интелект да даде приоритет на точността и честната критика пред похвалите, може да получите много по-полезна обратна връзка.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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