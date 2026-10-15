Android подобрява защитата срещу мобилни измами

Д игиталните измами стават все по-сложни и мобилната сигурност е основен приоритет както за разработчиците, така и за обикновените потребители. Google разширява вградените функции за сигурност на Android с нови инструменти, предназначени да идентифицират сложни измами, да защитават чувствителна информация по време на споделяне на екрана и да предотвратяват отвличането на телефонни обаждания от измамници. Актуализациите са насочени към нарастващ проблем: измами, които разчитат на убедителни разговори, фалшиви връзки и представяне за друг човек, а не на лесно разпознаваеми спам съобщения.

Според Google, AI системите за засичане на измами в приложенията Google Messages и Phone, вече идентифицират над пет милиона потенциално измамни обаждания и текстови съобщения всеки месец. Компанията въвежда допълнителни нива на защита, за да затрудни измамниците при опитите им да заобиколят съществуващите предпазни механизми.

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Най-съществената промяна е въвеждането на опционален режим за „Засилена защита“ (Enhanced Protection) в Google Messages. Когато е активиран, той позволява на приложението да използва облачните AI модели Gemini на Google за анализ на разговори с непознати податели. Така се разпознават съмнителни намерения, които могат да се проявят постепенно. Това е особено важно при измами, при които престъпниците първо изграждат доверие чрез поредица от съобщения, преди да поискат от жертвите пари или лична информация.

Google твърди, че анализът се извършва чрез Private AI Compute, защитена среда, в която данните се криптират и обработват отделно от останалите системи на компанията. Функцията допълва съществуващото откриване на измами на устройството, вместо да го замества.

Подобрената защита също така подобрява начина, по който Google Messages обработва подозрителни връзки. Съществуващите защитни мерки могат да идентифицират известни злонамерени уебсайтове, но измамниците често създават нови домейни, които все още не са маркирани. Gemini Nano AI на Google ще оценява уеб сигналите в реално време, за да помогне да се определи дали непозната връзка е опасна, преди потребителят да я отвори.

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Google разширява обхвата на предупрежденията за измами, като ги пренася от известията в чатовете към повече устройства с Android. Функцията, която досега беше налична за телефоните Pixel, може да сигнализира на потребителите за съмнителни съобщения в поддържани приложения за чат от трети страни още преди те да бъдат отворени. Google работи съвместно с производители, за да направи тази защита достъпна за още стотици милиони потребители.

Друго подобрение е насочено срещу измами, свързани със споделянето на екрана. Понякога измамниците убеждават жертвите си да споделят екрана на устройството си, докато влизат в банкови услуги или въвеждат пароли. Android вече скрива поверителна информация в някои от вградените си приложения, а сега тази защита се разширява и за браузъра Chrome, както и за Android WebView, като при споделяне на екрана полетата за вход и екраните за плащане се скриват автоматично.

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Пренасочването на повиквания е друга цел. Хакерите могат да подмамят потребителите да пренасочат входящите си обаждания към номера, които самите те контролират, като по този начин е възможно да прихванат кодове за потвърждение, използвани за достъп до акаунти. Android ще блокира приложенията, които се опитват тайно да активират пренасочване на повиквания във фонов режим и ще предупреждава потребителите, когато бъдат подведени ръчно да въведат код за пренасочване.

Освен в сферата на съобщенията, Google разширява система, която проверява дали входящите повиквания, представящи се за такива от банки, са автентични. Разработена съвместно с финансови институции, функцията сверява обажданията с официалните банкови приложения. Ако дадено обаждане не премине успешно проверката, Android може да го прекъсне и да предупреди потребителя. От компанията посочват, че от стартирането си през юни насам системата е блокирала над три милиона фалшиви обаждания, при които се е злоупотребявало с имената на тези две бразилски банки.

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Новите защити се появяват, тъй като измамниците все повече експлоатират доверието, което хората гласуват в познати марки, финансови институции и дори гласовете на хора, които познават. Генерираните от изкуствен интелект гласове и убедителните фалшиви съобщения могат да направят традиционните предупредителни знаци по-малко очевидни.

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Тези функции обаче няма да достигнат до всяко устройство с Android едновременно. Подобрената защита ще бъде въведена през следващите седмици, защитите за споделяне на екрана се разширяват до Android 15 и по-нови версии, а защитата за пренасочване на повиквания е планирана да се появи на Pixel и избрани други устройства в началото на декември.